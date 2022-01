नई दिल्ली : पालम गांव थाना इलाके के एक घर की किचन में आग लग (Fire broke out in kitchen in palam) गई. इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को मिली. आग गली नम्बर छह महावीर एन्क्लेव के एक मकान में लगी थी. उसी इलाके में ड्यूटी पर तैनात पालम थाना के बीट स्टाफ और मोबाइल पेट्रोलिंग की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में अहम भूमिका निभाई. घर में मौजूद शख्स को तुरन्त घर से बाहर निकाला और आग पर काबू पाया गया.





डीसीपी गौरव शर्मा ने आज इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि यह हादसा 12 जनवरी की दोपहर लगभग साढ़े 12 बजे हुआ था. जब एक घर के किचन में आग लगने की सूचना मिली थी. हेडकांस्टेबल संजीव और महेश कुमार जो PCR ड्यूटी पर थे, वे तुरंत मौके पर पहुंचे. साथ ही मामले की सूचना SHO पारस नाथ वर्मा को दी. कांस्टेबल भरत और जयबीर भी मौके पर पहुंच गये. गली में जमा लोगों को वहां से हटाकर पास की दुकान से दो फायर उपकरण लेकर घर के किचन में लगी आग पर काबू करने की कोशिश की. इस बीच दूसरी टीम भी मौके पर पहुंच गई और टीम ने मिलकर आग पर काबू पाया. पुलिसकर्मियों ने घर में घुसकर लोगों को घर से बाहर निकाला और घर की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए.

पुलिस की सूझबूझ से बुझ सकी आग.

पता चला आग गैस सिलेंडर की चिमनी के ऊपर बर्तन में रखे तेल से शुरू हुई और पूरे किचन में फैल गई. टीम ने घर के पानी और आग बुझाने के उपकरण की मदद से आग पर काबू पाया और आग को पूरी तरह बुझाया. इस दौरान कांस्टेबल भरत को जहरीली गैस की वजह से घुटन होने लगी और उल्टियां होने लगीं. उसे भगत चंद्र अस्पताल पालम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और कुछ समय बाद वह बेहतर महसूस करने लगा.

घर में घुसकर पुलिस वालों ने आग में फंसे लोगों की बचाई जान.

डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम के पहुंचने से पहले ही पुलिसकर्मियों की सूझबूझ और बहादुरी से आग पर काबू पा लिया गया.