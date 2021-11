नई दिल्ली : दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (New Excise Policy of Delhi Government) के खिलाफ आरकेपुरम विधानसभा में आक्रोश देखा गया. आरकेपुरम तमिल संगम से लेकर आरकेपुरम के विधायक के ऑफिस तक (march to the MLA's office) पैदल मार्च निकालकर प्रदर्शन किया गया. मार्च में मुनिरका वॉर्ड से निगम पार्षद भगत सिंह टोकस, आरके पुरम निगम पार्षद तुलसी जोशी और वसंत विहार निगम पार्षद मनीष अग्रवाल के साथ ही नई दिल्ली भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत शर्मा पहुंचे.

उनके साथ साथ स्थानीय महिलाएं भी बड़ी संख्या में दिखीं. विरोध दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति (New Excise Policy of Delhi Government) के खिलाफ था. जहां पर विधायक ऑफिस तक यह पैदल मार्च निकाला गया और दिल्ली सरकार के खिलाफ (Oppose to New Excise Policy) नारे लगाये. दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के अनुसार कई रेजिडेंशियल एरिया में शराब के ठेके खुले जा रहे हैं. जिसका विरोध प्रदर्शन लगातार स्थानीय निवासियों के साथ-साथ भाजपा के नेता भी कर रहे हैं.

आबकारी नीति का विराेध

उनका कहना है की इस नीति से बच्चों पर काफी असर पड़ेगा. दिल्ली सरकार ने नए ठेके खुलवाने के साथ-साथ शराब पीने की उम्र 25 साल से 21 साल कर दी है. जिसका लगातार विरोध हो रहा है. इस विरोध प्रदर्शन में भी भारी संख्या में महिलाएं दिखीं, जो दिल्ली सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाते हुए नजर आईं और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोसा कि जो सीएम घर-घर पानी पहुंचाने का वादा किया था वह घर घर शराब पहुंचा (delivering alcohol from house to house) रही है.



निगम पार्षद ने कहा कि पूरी दिल्ली को केजरीवाल ने शराब का ठेका बना दिया है.जहां वह फ्री पानी पहुंचाने का वादा करते थे अब घर घर वो शराब पहुंचा रहे हैं. जिससे कि युवाओं पर बुरा प्रभाव पड़ेगा. साथ ही महिलाओं पर भी उसका सबसे ज्यादा असर होगा. उसी को देखते हुए इस प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी दिल्ली सरकार के इस नीति का विरोध कर रही थी.