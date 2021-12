नई दिल्ली : राजधानी की सबसे बड़ी सिविक एजेंसी नॉर्थ एमसीडी (Delhi North MCD) के विद्यालयों में शिक्षकों की हड़ताल (strike of teachers in delhi) के चलते ऑनलाइन क्लासेस(online classes) बंद हो जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है. विपक्ष के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर निगम में बीजेपी(BJP Govt.) की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं. वहीं बीजेपी के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ने शिक्षकों की हड़ताल के लिए आप की दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है. आठ दिसंबर को निगम के शिक्षक भाजपा के दिल्ली प्रदेश कार्यालय (BJP's Delhi state office) के बाहर वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन करने जा रहे है.



दिल्ली की सबसे बड़ी सिविक एजेंसी नॉर्थ एमसीडी की वर्तमान समय में मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. दरअसल आर्थिक तंगी (financial crisis in North MCD) के चलते निगम की परेशानियां हर दिन बढ़ते जा रही हैं. निगम में कार्यरत शिक्षकों ने पूरी तरह से हड़ताल कर दी है. यहां तक कि निगम के विद्यालयों में ऑनलाइन क्लासेज भी इससे बुरी तरह से प्रभावित हो रही है. जिससे निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले तीन लाख बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है. इस बीच शिक्षकों के हड़ताल पर जाने और ऑनलाइन क्लासेज बंद होने को लेकर नॉर्थ एमसीडी मे आप नेता और नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे विकास गोयल ने सीधे तौर पर बीजेपी शासित नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया.

उन्होंने कहा कि आज भाजपा ने अपने शासन व्यवस्था में उत्तरी दिल्ली नगर निगम का पूरी तरह से कंगाल बना दिया है. भ्रष्टाचार(corruption in North MCD) अपने चरम पर है. यहां तक कि अब बीजेपी के शासन काल में बच्चों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है. जिसका प्रमाण ऑनलाइन क्लासेस का बंद होना है. वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है. जो अब बंद हो गई हैं. जिससे न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा बल्कि उनके भविष्य से भी खिलवाड़ हो रहा है.



नॉर्थ एमसीडी में स्टैंडिंग कमिटी के चेयरमैन (standing committee chairman) की भूमिका निभा रहे जोगीराम जाने ने बातचीत के दौरान अपना मत रखते हुए कहा कि निगम की वर्तमान समय में वित्तीय स्थिति कितनी खराब है यह किसी से छिपा नही है. इसके पीछे के कारण भी सबको पता है. जिसको सुधारने के लिए बीजेपी की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है. शिक्षक भले ही हड़ताल पर जा रहे है लेकिन उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है.

नगर निगम स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस बंद

8 दिसंबर को शिक्षकों द्वारा बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया जाएगा. जिसकी सूचना दे दी गई है. शिक्षकों के विभिन्न संगठनों से लगातार बातचीत की जा रही है और उन्हें मनाने का प्रयास किया जा रहा है. जहां तक ऑनलाइन क्लास बंद होने का सवाल है तो अभी सारी ऑनलाइन क्लासेस बंद नही हुई है. कुछ शिक्षकों ने नाराज होकर ऑनलाइन क्लास बंद किए हैं. उन सभी को मनाने का प्रयास किया जा रहा और नगर निगम की वास्तविक आर्थिक स्थिति से वाकिफ कराने का प्रयास भी किया जा रहा है. शिक्षकों के वेतन जारी करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही उन्हें वेतन जारी कर दिया जाएगा.

स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन जोगी राम जाने नॉर्थ एमसीडी की आर्थिक बदहाली को लेकर दिल्ली सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के द्वारा जबरन फंड रोके जाने के चलते निगम को आर्थिक तंगी के दौर से गुजरना पड़ रहा है. सितंबर महीने का बकाया अभी तक जारी नहीं किया गया है. लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति को संभाला जा रहा है और निगम को भलीभांति तरीके से चलाया जा रहा है. जल्द ही सभी कर्मचारी का वेतन जारी किया जाएगा.

