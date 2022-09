नई दिल्ली: हिंदी भाषा नहीं, भावों की अभिव्यक्ति है, यह मातृभूमि पर मर मिटने की भक्ति है, इसी उद्देश्य के साथ उड़ान "कला का महाकुंभ" के मंच पर सभी ने मातृभाषा के प्रति अपनी भावों को कला के माध्यम से प्रस्तुत किया. इस कार्यक्रम उड़ान नामक एक संस्था की तरफ से आयोजित किया गया. संचालन विश्व प्रसिद्ध मोटिवेशनल इंफलुएंसर ललित अरोड़ा ने किया. इस अवसर के दीप प्रज्ज्वलन के समय कई चित परिचित चेहरे, जैसे कि कवि राजेश चेतन जी, डीआइजी डॉ वी के शेखर सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे.





हिंदी दिवस पर (On the occasion of Hindi Diwas) इस हिंदी के समारोह में भारतीय सभ्यता से ओत प्रोत कई भव्य कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए. विश्व विख्यात पंडित बिरजू महराज की शिष्या नंदिनी शर्मा ने कत्थक के माध्यम से गणेश वंदना कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इसके बाद उड़ान कला का महाकुंभ की ओर से हिंदी इतिहास और साहित्य पर एक चित्रकथा की प्रस्तुति की गई.

हिंदी दिवस के अवसर पर कला का महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन

कार्यक्रम में “म्यूज़िक वाले” संस्था के विद्यार्थियों ने मंत्रमुग्ध करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए. इसके बाद विश्व विख्यात कवि डॉ अर्जुन सिसोदिया, अनिल अग्रवंशी, महेश बेधड़क और बलजीत कौर 'तन्हा' ने उड़ान के संरक्षक कवि राजेश चेतन जी के संचालन में अद्भुत कवि सम्मेलन प्रस्तुत किया.

इस समारोह में तालियों की गड़गड़ाहट के बीच हिंदी को विश्व मंच में पहचान दिलाने के लिए पंडित विजय शंकर मिश्र, ऋषि राज जी, तनु शर्मा जी, डॉ इला जायसवाल, आनंद गिरी जी, डॉ विनोद बब्बर, आलोक कुमार को उड़ान “कला का महाकुंभ” द्वारा 'हिंदी हैं हम 2022' सम्मान से सम्मानित किया गया.

इसके अलावा उड़ान “कला का महाकुंभ” ट्रस्ट द्वारा संगीत के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति स्वरूप मुफ़्त हारमोनियम दिए गए. नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा संत कबीर, मीरा बाई, हरिवंश राय बच्चन और सुभद्रा कुमारी चौहान के रूप में काव्य पाठ करना कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा जिसको दर्शकों ने खूब सराहा. प्रसिद्ध मोटिवेशनल स्पीकर राकेश आर्या जी के प्रेरक टीम बिल्डिंग कार्यक्रम ने भी खूब सराहना बटोरी. साथ ही प्रश्नोत्तर के माध्यम से दर्शकों ने भी खूब ईनाम बटोरे.





उड़ान के अंकित खट्टर ने ख़ास ज़ोर इस बात पर दिया कि विश्व में हिंदी के उत्थान हेतु इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर रूप से किए जाने की आवश्यकता है. कहा कि सभी हिंदी भाषियों को अपने दैनिक व्यवहार में हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए.

साथ ही विनय राठौर , गिरीश गुप्ता, अरुण जैन, विकास खन्ना, हिमांशु मोहता, नरेश अरोरा, के. एम. शर्मा एवं प्रदीप द्विवेदी ने कार्यकारी समिति को इस भव्य कार्यक्रम के सफल आयोजन की बधाई दी.

