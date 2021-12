नई दिल्ली : कोरोना का डर एक बार फिर लौट आया है. इस बार कोरोना ने फिर से अपना रूप बदल लिया है. कर्नाटक में कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (omicron infected found in karnataka) के 2 मरीज सामने आए हैं. इससे राजधानी दिल्ली समेत पूरे देश में एक बार फिर दहशत का माहौल (Threat of omicron variant in delhi) बन गया है. क्या कोरोना वायरस का यह नया वेरिएंट इतना खतरनाक है कि इससे डरना चाहिए ? जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है, क्या उन्हें भी डरने की जरूरत है या जिन्होंने प्राकृतिक रूप से कोरोना वायरस के विरुद्ध एंटीबॉडी शरीर में बना ली है, उन्हें भी खतरा है ? इन सारे सवालों के जवाब विशेषज्ञ दे रहे हैं.

दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के सचिव डॉ अजय गंभीर बताते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रोन या वोमाइक्रोन स्ट्रेन दक्षिण अफ्रीका से आया है. इसके बारे में यह चर्चा जोरों पर है कि यह नया स्ट्रेन का वायरस बहुत खतरनाक है और तेजी से फैलने वाला है. डॉ अजय गंभीर ने बताया कि उन्होंने अपने मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के विशेषज्ञों से बात की तो उन्हें पता चला कि इस नए वेरिएंट से संक्रमित होने पर ज्यादा से ज्यादा थकान महसूस होती है. इसका कोई सर्दी जुखाम जैसा लक्षण नहीं होता, फीवर भी नहीं आता, जो लोग इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी जिनकी बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम होती है, उन्हें यह संक्रमण आसानी से हो रहा है. यह खतरा ऐसे ही लोगों के लिए है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस नए वेरिएंट से डरने की आवश्यकता नहीं है.

हालांकि इस वेरिएंट का संक्रमण दर ज्यादा है, क्योंकि इसका आर फैक्टर 8 से ऊपर माना जा रहा है. इसका मतलब यह हुआ कि यह वैरीएंट ज्यादा से ज्यादा 8 लोगों को संक्रमित कर सकता है. अच्छी बात यह है कि इससे होने वाले संक्रमण काफी माइल्ड नेचर के होते हैं. यह इतना हल्का होता है कि पीड़ित को हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ती. डॉ अजय गंभीर ने बताया कि भारत में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन ले ली है और बहुत सारे लोगों ने प्राकृतिक रूप से एंटीबॉडी प्राप्त कर लिए हैं. इसलिये हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है.

यह संक्रमण HIV से पीड़ित या टीबी से पीड़ित मरीजों में ज्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे मरीज इम्यूनोसप्रेस्ड होते हैं. यानी रोग से लड़ने की क्षमता उनकी कमजोर होती है. अच्छी बात यह है कि नये वैरिएंट को पकड़ने के लिए हमारे देश में नई तकनीक उपलब्ध है, जिनोम सीक्वेंसिंग तकनीक से इसे आसानी से पकड़ा जा सकता है और फिर इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है. सीरो टाइपिंग और जिनोटाइपिंग से इसे पकड़ना आसान है.

डॉ अजय गंभीर ने लोगों को खासकर सरकारी तंत्र को यह सुझाव दिया है कि पिछले 15 दिनों में जो भी व्यक्ति दक्षिण अफ्रीकी या अफ्रीकी देशों तंजानिया, साउथ अफ्रीका, जांबिया जैसे देशों से लौटे हैं उन्हें निगरानी में रखें. पूरी तरह से जांच के बाद 15 दिनों के आइसोलेशन के बाद उन्हें अपने घर जाने की अनुमति होनी चाहिए.