नई दिल्ली: कोरोना की दूसरी लहर (second wave of corona) के वक्त राजधानी दिल्ली में किस तरह के हालात थे यह लाेग भूले नहीं हैं. लोगों के मन में अब भी दहशत है. इस बीच कोरोना के जिस तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही थी ऐसा लगता है कि वह लहर (new variant of Corona Omicron) आने वाली है. कई देशों में ओमीक्रोन के आने के बाद सरकार सतर्क तो हुई लेकिन फिर भी ओमीक्रोन कई राज्यों में पहुंच गया.

दिल्ली में भी ओमिक्रोन (Omicron cases in Delhi) के मामले सामने आए हैं. ऐसे में दिल्ली वालों को इससे बचने के लिए सावधानी बरतने (Omicron more dangerous than the old variant) की जरूरत है.

दीन दयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के डॉक्टर राजकुमार का कहना है कि सबसे पहली बात तो यह समझनी चाहिए कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट (Omicron more dangerous than the old variant) काफी अलग है. काफी लोगों को एक साथ अपनी चपेट में ले सकता है. जब एक बार केस अपने देश में आ चुका है तो वह गिनती में भले ही कम हो, लेकिन उससे कई गुना अधिक मरीजों को अपनी चपेट में ले चुका होता है जिसकी जानकारी हमें नहीं होती और इस बीमारी का सबसे खतरनाक पहलू यही है.

डॉक्टरों की मानें तो यह कहीं अधिक तेजी से फैलता है, इसलिए इसका स्वरूप बेहद खतरनाक होता (Omicron more dangerous than the old variant) है. डॉक्टरों की सलाह है कि जो कोरोना के सेकंड वेब के दौरान परेशानियां देखी गई थी जिसमें बेड की कमी हो या फिर ऑक्सीजन की कमी उस हालात को देखते हुए हमें कहीं और अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है.

डॉ. राजकुमार की माने तो अगर शुरू में ही सावधानियां नहीं बरती जाए और यह बीमारी अगर पूरी तरह से फैलता है तो करोना के दूसरे दौर से कहीं अधिक खतरनाक और गंभीर हालात हो सकता है. ऐसे में इसका एक ही बचाव है कि लोग अभी से और अधिक से अधिक स्तर पर सावधानियां बरतें और किसी भी तरह की लापरवाही ना करें.