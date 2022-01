नई दिल्लीः एमसीडी के अस्पतालों में एकाउंट डिपार्टमेंट में कथित भ्रष्टाचार से नर्सिंग एवं पैरामेडिकल स्टाफ काफी परेशान (Nursing and paramedical staff upset due to corruption in KG Hospital) हैं. कर्मचारी संगठन का आरोप है कि अकाउंट डिपार्टमेंट में कोई भी काम बिना पैसे दिए हुए नहीं होते. बच्चों के स्कूल की फीस रीइंबर्स करवाने के लिए भी अकाउंट डिपार्टमेंट में चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है. उसके बाद ही बिल क्लियर हो पाता है. जो पैसे देने से मना करता है उनकी फाइल को दबा दिया जाता है.





दिल्ली नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष बी एल शर्मा बताते हैं कि एमसीडी के अस्पताल कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल के एकाउंट डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार (Corruption in MCD hospitals) है. यहां आम आदमी क्या कर्मचारी से लेकर डॉक्टर तक त्रस्त हैं. बच्चों के स्कूल फीस के रेमबर्समेंट के लिए भी जो आवेदन किया जाता है उसमें 10- 10 बार ऑब्जेक्शन लगाकर आवेदन को रिजेक्ट कर दिया जाता है. डिपार्टमेंट में कर्मचारियों को इनडायरेक्ट रूप से कहा जाता है कि अगर उन्हें जल्दी फीस रीइंबर्समेंट करवाना है तो उन्हें एफिडेविट लगानी होगी. अगर इस झंझट से बचना है तो कोई और रास्ता देख सकते हैं. कोई और रास्ता देखने का उनका मतलब है पैसे दे दो काम जल्दी हो जाएगा.





इसे भी पढ़ेंः दिल्ली में कोरोना की तीसरी लहर का पीक खत्मः स्वास्थ्य मंत्री



शर्मा ने बताया कि कस्तूरबा गांधी अस्पताल में लगभग 100 नर्सेज स्थाई रूप से काम करती हैं. इनमें से 75 नर्सों का एमएसडीपी बकाया है. किसी किसी का तो 5 वर्षों से बकाया है. शर्मा ने जानकारी दी कि इन सभी लापरवाही के विरुद्ध कल सुबह 9:00 बजे से लेकर दोपहर 12:00 बजे तक अस्पताल परिसर में ही धरना प्रदर्शन करेंगे. एकाउंट डिपार्टमेंट में जो भ्रष्टाचार है और कर्मचारी लापरवाह है, उसे ठीक किया जाए और कर्मचारियों को अनावश्यक रूप से परेशान करना बंद किया जाए.