नई दिल्ली:सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने 10वीं और 12वीं क्लास की बची हुई परीक्षा के लिए सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट को दिशा निर्देश जारी (New Guidelines for CBSE Board Exam) किया है. निर्देश में कहा गया है कि 16 दिसंबर से परीक्षा के दिन ही परीक्षा केंद्र पर ओएमआर शीट की जांच नहीं (OMR sheet will not be checked at CBSE board center) होगी. उन्होंने कहा कि परीक्षा खत्म होने के 15 मिनट के अंदर सेंटर सुपरीटेंडेंट ओएमआर शीट को सील पैक करेंगे. इस पर सेंटर सुपरिटेंडेंट और ऑब्जर्वर साइन करेंगे उसके बाद ओएमआर शीट संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय पर भेज दी जाएगी.



सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक ने सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट को भेजे पत्र में (CBSE Examination Controller Dr. Sanyam Bhardwaj's instructions) लिखा है कि स्कूलों को सीबीएसई के द्वारा भेजा गया पासवर्ड 10:45 से काम करेगा. उन्होंने लिखा है कि सेंटर सुपरिटेंडेंट यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा देने वाले सभी छात्र 10:45 बजे तक परीक्षा केंद्र के अंदर आ गए हैं. इसके अलावा कहा कि अगर कोई छात्र देर से परीक्षा केंद्र पर पहुंचता है तो उसकी अच्छे से जांच की जाए. साथ ही कहा कि अगर किसी कारणवश परीक्षा देर से शुरू होती है तो छात्रों को बराबर अतिरिक्त समय दिया जाए.



सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक डॉ. संयम भारद्वाज ने कहा कि कोविड-19 संक्रमण की वजह से इस वर्ष बोर्ड की परीक्षा दो टर्म में आयोजित की जा रही है. फिलहाल पहले टर्म की परीक्षा आयोजित की जा रही है. उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र भी डबल किए गए हैं. जहां, पहले छह हजार सेंटर हुआ करते थे वह अब 14 हजार के करीब परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिससे कि कोविड-19 के नियमों का सही से पालन किया जा सके. परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए स्कूल बेहतर कार्य कर रहा है.