नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पोस्ट करने पर लेकर ट्विटर अकाउंट बंद करने के खिलाफ पत्रकार आरती टिक्कू की याचिका (Hearing on the petition of journalist Aarti Tikku) पर सुनवाई करते हुए ट्विटर और केंद्र सरकार को नोटिस जारी (notice to twitter and center) किया है. जस्टिस रेखा पल्ली ने ट्विटर को 30 मार्च तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.







कोर्ट ने ट्विटर अकाउंट को एक्सेस करने की टिक्कू की अंतरिम मांग मंजूर नहीं की. हालांकि कोर्ट ने याचिकाकर्ता को अंतरिम मांग के लिए बाद में याचिका दायर करने की छूट दे दी. याचिका में कहा गया है कि टिक्कू का ट्विटर अकाउंट 15 दिसंबर 2021 को बंद कर दिया गया. 14 दिसंबर 2021 को टिक्कू के भाई साहिल टिक्कू को एक बातचीत के दौरान भारतीय एजेंट कहा गया. उसके खिलाफ कई दूसरे आरोप भी लगाए गए.

इसके खिलाफ आरती टिक्कू ने 15 दिसंबर को ट्वीट किया कि कि उसका भाई जो श्रीनगर में रहता है उसे पाकिस्तान, ब्रिटेन और अमेरिकी जेहादी आतंकियों ने धमकी दी है. क्या हम बत्तख हैं जो हमें इस्लामी आतंकियों के हाथों मारे जाने के लिए बैठे हैं. आरती टिक्कू ने इस ट्वीट को केंद्रीय गृह मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट के साथ टैग कर दिया.



आरती टिक्कू के ट्वीट करने के बाद ट्विटर एडमिन ने उसे एक नोटिस जारी किया और कहा कि याचिकाकर्ता ने हेटफुल कंडक्ट के ट्विटर के नियमों का उल्लंघन किया है. इस नोटिस के साथ ही ट्विटर ने आरती टिक्कू के ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया. याचिका में कहा गया है कि ट्विटर एक सार्वजनिक काम करती है इसलिए वो संविधान की धारा 12 के तहत राज्य की श्रेणी में आता है. इसके साथ ही ट्विटर संविधान की धारा 226 के तहत एक प्राधिकार है. याचिका में कहा गया है कि ट्विटर का ये फैसला संविधान की धारा 14, 19 और 21 का उल्लंघन है.