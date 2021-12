नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज बीजेपी (BJP in power of Delhi Municipal Corporation) निगम की संपत्तियों को लगातार ओने पौने दामों पर बेच (BJP selling corporation properties) रही है. पहले गांधी मैदान पार्किंग, सदर बाजार की पार्किंग, नोवेल्टी सिनेमा की जमीन, टाउन हॉल की जमीन आदि कई जगहों की जमीन को बेची गई है और अब स्कूल की जमीन भी बेची जा रही है. यह कहना है आम आदमी पार्टी कालकाजी से विधायक आतिशी (MLA Atishis allegation on BJP) का.

आतिशी ने (MLA Atishis allegation on BJP) भाजपा पर आराेप लगाते हुए कहा कि 15 दिसंबर को नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग (Standing Committee meeting of North MCD) एजेंडा में यह शामिल किया गया है कि शालीमारबाग एबीसी ब्लॉक की एमसीडी स्कूल को बेचा जाएगा. उन्होंने कहा कि 28 साै स्क्वायर मीटर की स्कूल की जमीन को एक साै 26 करोड़ रुपए में बेचा जा रहा है, जबकि इसकी मार्केट वैल्यू दाे साै 50 करोड़ रुपए है. इस दौरान उन्होंने कहा कि इससे पार्किंग के लिए बेचा जी (BJP selling corporation properties) रही है. इसके मुताबिक कमर्शियल जगह के हिसाब से अगर इसकी वैल्यू निकाली जाए तो पांच साै करोड़ रुपए होगी.

आम आदमी पार्टी की प्रेस कांफ्रेंस.

विधायक आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार एक तरफ अपने स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में निरंतर काम कर रही है. स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रही है. बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेज रही है. इसी का नतीजा है कि स्कूलों के रिजल्ट में लगातार सुधार हो रहा है. इसके उल्टा निगम कि सत्ता में काबिज बीजेपी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जगह अब वह स्कूल की जमीन को ही बेचने के लिए उतर (BJP selling corporation properties) आयी है.

साथ ही कहा कि निगम के स्कूल में पढ़ने वाले 70 फीसदी बच्चों को ठीक से पढ़ना तक नहीं आता है. आतिशी ने कहा कि जनता, निगम के चुनाव में बीजेपी से उसके भ्रष्टाचार से लेकर हर गुनाह का हिसाब लेगी. इस दौरान उन्होंने दावा किया कि आम आदमी पार्टी निगम में भी पूर्ण बहुमत के साथ चुनाव जीतने जा रही है.

