नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार खतरे के निशान (Air pollution at danger mark in Delhi) पर बना हुआ है. गुरुवार को दिन भर दिल्ली में धुएं की मोटी परत (Thick layer of smoke in Delhi) देखने को मिली. मौसम विभाग के मुताबिक इन दिनों दिल्ली और एनसीआर (Delhi and NCR) में नॉर्थवेस्ट की तरफ से हवाएं चल रही है. जिस वजह से पंजाब हरियाणा में जलाई जा रही पराली (parali burnt in Punjab and Haryana) का धुआं राजधानी तक पहुंच रहा है.





गुरुवार को दिल्ली में दिन भर एयर क्वालिटी इंडेक्स 2.5 (air quality index) का स्तर बेहद ही खराब श्रेणी में लाल रंग के निशान पर दर्ज किया गया. एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 दर्ज हुआ, जो कि वायु गुणवत्ता के गहरे गाड़ी लाल रंग से कुछ ही दूरी पर है. वहीं एनसीआर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स pm10 का स्तर काले रंग पर 533 दर्ज किया गया, गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स पीएम 2.5 का स्तर 383 रिकॉर्ड हुआ.

दिल्ली में अभी प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं.





पढ़ेंः तापमान गिरते ही और बढ़ा दिल्ली में प्रदूषण, दिन में छाया रहा अंधेरा

पढ़ें : धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली, कई इलाकों में विजिबिलिटी शून्य हुई



जानकारों की मानें तो दिल्ली में अभी प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है. आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है क्योंकि दिल्ली के आसपास के इलाकों में पराली जलाए (parali burnt ) जाने की घटनाओं में तेजी आ सकती है. जिसके बाद दिल्ली तक पराली का धुआं पहुंचेगा, क्योंकि हवा नॉर्थवेस्ट की तरफ से दिल्ली की ओर आ रही है. हवा में नमी बनी होने के चलते प्रदूषण की परत ठहरी हुई है.