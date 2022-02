रूस ने युक्रेन पर हमले की तारीख घोषित की

यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की (Ukraine President Vladimir Zelensky) ने रूस (Russia) को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूक्रेन पर रूस हमला करने वाला है और इसके लिए 16 फरवरी का दिन तय किया गया है. व्लादिमीर जेलेंस्की (Vladimir Zelensky) ने पोस्ट में लिखा, '16 फरवरी रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले का दिन होगा.'

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ कोर्ट आज फैसला सुनाएगा

चारा घोटाले में मंगलवार को फैसला आने वाला है. चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में सीबीआई की विशेष अदालत आज फैसला सुनाने जा रही है. करीब 26 वर्षों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद अदालत द्वारा सुनाये जाने वाले फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं. आज सुबह 10.30 बजे न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े इस बहुचर्चित मामले में आरोपी बने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद सहित 99 अभियुक्त हाजिर होंगे.

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी

हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होगी. सोमवार (14 फरवरी 2022) को सुनवाई के दौरान हिजाब पक्षधर छात्राओं के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि हिजाब पर प्रतिबंध का सरकारी आदेश गैर जिम्मेदाराना है. उन्होंने कहा कि सरकार का आदेश संविधान के आर्टिकल 25 के खिलाफ है और यह कानूनन वैध नहीं है.

हिमालय में होगी बारिश और बर्फबारी, दिल्ली में साफ रहेगा मौसम

हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक बार फिर मौसम करवट बदलने (Weather will change in Himachal)वाला है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 17 फरवरी तक लगातार 3 दिन बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान (Rain and snowfall in Himachal)लगाया है. हालांकि, इस दौरान मैदानी भागों में मौसम शुष्क बने रहने के आसार है. राजधानी दिल्ली में मौसम साफ रहेगा.

नीतीश सरकार के खिलाफ आज LJPR का 'बिहार बचाओ मार्च'

बिहार में बढ़ता अपराध (Crime increasing in Bihar) और अपराधियों में बढ़ते मनोबल को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. एलजेपीआर बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर आज पटना के गांधी मैदान के पास स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमास्थल से राजभवन तक 'बिहार बचाओ मार्च' (LJPR Bihar Bachao March) निकालेगी. इसका नेतृत्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान (Jamui MP Chirag Paswan) करेंगे.

भारत नेपाल बॉर्डर फिर से खुलेंगे

उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है. मतदान से 72 घंटे पहले भारत-नेपाल सीमा (india nepal border) को जोड़ने वाले सभी पुल सील कर दिए जाते हैं. भारत नेपाल बॉर्डर को तीन दिन के लिए बंद कर दिया गया था, जो आज से खुल जाएंगे.

प्रयागराज में नितिन गडकरी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (nitin gadkari on up tour) आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और लखनऊ में जनसभा को संबोधित करेंगे. साथ ही बीजेपी मीडिया सेंटर का उद्धाटन भी करेंगे.

असम में हटेंगी कोरोना पाबंदियां

असम में 15 फरवरी यानी आज से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हटा दी जाएंगी. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की मानें तो राज्य में कोविड महामारी के मामलों की संख्या (corona cases in assam) घट रही है और स्थिति में सुधार हो रहा है. जिसे देखते हुए असम में 15 फरवरी से कोविड-19 संबंधी सभी पाबंदियां हटा दी जाएंगी.