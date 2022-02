रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर की पत्नी से की ठगी के मामले में सुनवाई

रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आरोपी पिंकी ईरानी की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकता है हाईकोर्ट.

DMRC के खिलाफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्बिट्रेशन के फैसले के मुताबिक पैसे देने की मांग पर सुनवाई

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) के खिलाफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को आर्बिट्रेशन के फैसले के मुताबिक पैसे देने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई कर सकता है हाईकोर्ट.

दिल्ली हिंसा के मनी लाउंड्रिंग में सुनवाई

दिल्ली हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की मनी लाउंड्रिंग से जुड़े मामले में दायर जमानत याचिका पर फैसला सुना सकता है कड़कड़डूमा कोर्ट

आज से खुलेंगे नर्सरी से आठवीं क्लास स्कूल

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 14 फरवरी सोमवार से नर्सरी से 8वीं कक्षा तक के लिए स्कूल फिर से खुलने जा रहे हैं. हालांकि कोविड-19 के मद्देनजर लंबे समय तक बंद रहने के बाद फरवरी में ही कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए स्कूल फिर से खुल गए.

दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना हुई बहाल

बुजुर्गों के लिए दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना सोमवार 14 फरवरी यानी आज से फिर बहाल होने जा रही है. कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जनवरी के पहले सप्ताह में यह तीर्थ यात्रा योजना रोक दी गई थी.

गोवा-उत्तराखंड में वोटिंग, यूपी में भी दूसरे चरण का मतदान

14 फरवरी को तीन राज्यों में होने वाली वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के लिए खास है. इन तीनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है. उत्तराखंड और गोवा में उसके पास दोबारा सत्ता में लौटने की चुनौती है, जबकि उत्तरप्रदेश में भी दूसरे चरण में उसे अग्निपरीक्षा से ही गुजरना है.

Karnataka Hijab Row: आज से खुलेंगे सभी हाईस्कूल

कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) के अनुसार आज से 10वीं तक के स्कूल खुलेंगे. स्थिति की समीक्षा के बाद उच्च कक्षाओं और डिग्री कॉलेज भी फिर से खुलेंगे.

आज पंजाब दौरे पर पीएम मोदी, करेंगे चुनाव प्रचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब में चुनाव प्रचार (PM Modi election campaign in Punjab) के लिए सोमवार (14 फरवरी) को जाने वाले हैं. वहीं, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) ने पीएम मोदी की चुनावी रैली का विरोध (Protest against PM Modi's election rally) करने का ऐलान कर दिया है.

IRCTC News: आज से सभी ट्रेनों में फिर से मिलेगा खाना

भारतीय रेलवे 14 फरवरी से IRCTC सभी ट्रेनों में यात्रियों को खाना मुहैया कराएगी. यात्रियों की जरूरत और COVID लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के चलते ट्रेनों में खाना देने की सुविधा फिर शुरू करने का फैसला किया है.

आज मनाया जाएगा वैलेंटाइन्स डे

आज के दिन का प्यार करने वाले लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं और अपने दिल का हाल अपने साथी के सामने बयां कर पाते हैं. इस पूरे सप्ताह में प्यार की खुमारी लोगों पर अलग ही छाई होती है.