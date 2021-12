नई दिल्लीः छावला थाना इलाके में एक युवक ने पड़ाेस में रहने वाली महिला से दुष्कर्म कर उसका वीडियाे बना (Rape video made in Delhi) लिया. आरोपी ने दुष्कर्म के बारे में किसी को बताने पर पीड़िता के पति और बच्चों को जान से मारने की धमकी भी दी, जिस कारण पीड़िता ने डर से किसी से कुछ भी नहीं बताया. इसके बाद आरोपी ने दुष्कर्म के वीडियो को वायरल करने की धमकी दे (victim Threatened to make video viral) कर फिर से उसका रेप किया.

बाद में उस पर अपने पति को तलाक देने का दबाव बनाने (Divorce pressure on the victim and her husband) लगा, जिसके बाद पीड़िता ने सारी बात अपने पति को बताई. इस पर आरोपी ने पीड़िता के पति काे भी वीडियो वायरल करने की धमकी देते हुए उसे तलाक देने के लिए कहने लगा, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत छावला पुलिस में दर्ज करवाई. पुलिस के अनुसार आरोपी युवक पीड़िता का पड़ोसी है.

आरोपी का पीड़िता के घर में आना-जाना भी था. पीड़िता को अकेली पा कर एक दिन उसके साथ दुष्कर्म किया और इसका वीडियो भी बना लिया. उसके बाद वो लगातार पीड़िता और उसके पति को ब्लैकमेल कर रहा था. इस मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश कर रही है.