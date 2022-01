नई दिल्लीः कोरोना महामारी की तीसरी लहर के बीच नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने शुक्रवार काे पहली बार बंद कमरे में 2022 का बजट पेश (Budget of New Delhi Municipal Council) किया. आमतौर पर एक प्रेस वार्ता होती थी जिसमें एनडीएमसी का वार्षिक बजट पेश किया (NDMC's budget) जाता था. इस बार बिना किसी तामझाम के और मीडिया को सूचित किए बिना बंद कमरे में बजट पेश किया गया. पालिका परिषद ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में 135.84 करोड़ के मध्यम मुनाफे के साथ और वित्तीय वर्ष 2022- 23 के लिए 178.95 करोड़ रुपयों का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया है.





बजट पेश करते हुए एनडीएमसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संभावनाएं अपेक्षाकृत अधिक (ndmc president described upcoming financial year as promising)आशाजनक हैं. एनडीएमसी विकास पथ पर है. उन्होंने वित्तीय अनुमानों के साथ वार्षिक बजट पेश किया. बजट अनुमान 2022-23 की कुल प्राप्तियां 4381.43 करोड़ रुपये है जबकि संशोधित अनुमान वर्ष 2021-22 में 3814.30 करोड़ रुपये रखा गया है. वर्ष 2020-21 में कुल वास्तविक प्राप्तियां 3915.79 करोड़ रुपये थी. बजट अनुमान वर्ष 2022- 23 में राजस्व प्राप्तियां 3842.78 करोड़ रुपये है, जबकि वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान 3336.45 करोड़ रुपये है तथा वर्ष 2020-21में वास्तविक प्राप्तियां 3126.44 करोड़ रुपये है.

एनडीएमसी का बजट.

वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान में पूंजीगत प्राप्तियां 538.64 करोड़ रुपये है जबकि संशोधित अनुमान वर्ष 2021-22 में संशोधित अनुमान में 477.85 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. वर्ष 2020-21 में वास्तविक प्राप्तियां 789.35 करोड़ रुपये है. वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के लिए कुल व्यय 4202.48 करोड़ रुपये है, जबकि संशोधित अनुमान वर्ष 2021-22 में 3678.45 करोड़ रुपये का प्रावधान है तथा वर्ष 2020-21 में 3236.70 करोड़ रुपये का वास्तविक व्यय है.

ये हैं बजट की झलकियां: