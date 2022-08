नई दिल्ली: आजादी के 75वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश समेत राजधानी दिल्ली में आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है. दिल्ली में तैयारियों का जायजा लेने के लिए उपराज्यपाल ने सेंट्रल दिल्ली का दौरा किया. दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने रविवार काे नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के अधिकारियों के साथ "वन रोड-वन वीक" (NDMC One Road One Week campaign) पहल की शुरुआत की. आज सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के चारों ओर तिलक मार्ग और भगवान दास रोड के फुटपाथों, पटरियों और सड़क के बीचो बीच पटरियों की मरम्मत और रखरखाव के काम को शुरू कर पूरा किया गया.

इस पूरे अभियान के दौरान खुद दिल्ली के उपराज्यपाल (LG launches NDMC One Road One Week campaign) ने ना सिर्फ इस में भाग लिया बल्कि प्रयोग को खुद कर्मचारियों के साथ मिलकर रिपेयर करा और एनडीएमसी के कर्मचारियों के साथ बात कर हाल-चाल जानते हुए भी दिखाई दिए. अभियान के दौरान उपराज्यपाल ने व्यक्तिगत रूप से इंटरलॉकिंग ब्लॉक बिछाने, पेड़ों की छंटाई, ग्रिल की पेंटिंग और रोड मार्किंग आदि जैसे विभिन्न कार्यों का निरीक्षण करने के साथ जरूरी निर्देश दिए. नई दिल्ली क्षेत्र में तिलक मार्ग और अन्य सड़कों के सुधार कार्यों को एक एक करके टुकड़े के बजाय व्यापक रूप से एकमुश्त किया जाना चाहिए.

अधिकारियाें काे निर्देश देते उपराज्यपाल.

इसमें फुटपाथों की मरम्मत, सफेदी, पेंटिंग, सौंदर्यीकरण रेलिंग, रैंप, कर्ब स्टोन, सेंट्रल वर्ज, बिजली के खंभों का उचित रखरखाव और सभी प्रकार के अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाना शामिल है. एलजी ने सड़क किनारों पर हरित पट्टी के रखरखाव और सुरक्षा के साथ-साथ सड़कों की दैनिक सफाई और स्वच्छता पर भी जोर दिया. एलजी ने खुद तिलक मार्ग और भगवान दास रोड के जीर्णोद्धार को पूरा करने और परियोजना के पहले और बाद की तस्वीरों के साथ इसे एनडीएमसी की वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए, ताकि लोग किए गए काम को देख सकें. उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि एनडीएमसी क्षेत्रों में 15 सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर पूरी तरह से सुधारें. साथ ही अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सुरक्षा के लिए उनके उचित रखरखाव पर जोर दिया.

उपराज्यपाल ने वायु प्रदूषण के प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए विभिन्न सड़क स्वामित्व एजेंसियों द्वारा सड़कों, फुटपाथों, पटरियों और बीचोबीच बनी पटरियों की मरम्मत, कवरिंग और उन पर सतह बिछाने का काम तुरंत शुरू करने और एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश भी एनडीएमसी को दिए. पीएम 2.5 के कारण प्रदूषण 26% सड़कों, फुटपाथों, पटरियों , बीचोबीच पटरियों और अकेले ही मलबे इत्यादि की गतिविधियों से उत्पन्न धूल के कारण होता है. उपराज्यपाल ने यह भी रेखांकित किया कि इसे तुरंत ध्यान में लाकर कार्यवाही करने की आवश्यकता है. एलजी ने उद्यान विभाग को यह निर्देश भी स्पष्ट तौर पर दिए है कि उद्यान विभाग द्वारा हरित पट्टी की सफाई करते हुए 45 फीट से अधिक ऊंचाई वाले पेड़ों की नियमित रूप से कांट-छांट भी की जाए.