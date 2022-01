नई दिल्ली : नई दिल्ली क्षेत्र में कोविड19 और ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों (cases of covid 19 in new delhi) को देखते हुए, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय (New Delhi Municipal Council Vice President Satish Upadhyay) ने रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन (एमटीए), नई दिल्ली वासियों, यहां आने-जाने वाले आगंतुकों, आध्यात्मिक/पवित्र स्थानों की प्रबंधन समितियों, होटल और रेस्तरां के मालिको, एनडीएमसी पंजीकृत ट्रेड यूनियनों और एनडीएमसी के कर्मचारियों से भारत सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन काे पालन करने की अपील की है. इस महामारी के दौरान किसी भी आपात स्थिति में जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य सुविधा और सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर 'सजग-सतर्क-तैयार-एनडीएमसी' के तहत यह पहल की गई है.



उपाध्याय ने प्रबंधन समितियों से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि उचित मात्रा में सैनिटाइजर, मास्क और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो. उन्होंने बताया कि यह अपील नई दिल्ली क्षेत्र के सभी डिस्प्ले बोर्ड और एनडीएमसी भवनों, एनडीएमसी के बाहर के कार्यालयों के साथ-साथ सार्वजनिक स्थलों में भी की जा रही है. इस डोजियर अपील की एक प्रति भी संलग्न है. उपाध्याय ने बताया कि नई दिल्ली क्षेत्र में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए और कोविड19 की (Omicron cases rising in New Delhi) रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवा देखभाल गतिविधियों को और मजबूत करने के लिए एनडीएमसी के अध्यक्ष ने सामान्य प्रशासन के निदेशक पराग करुणाकर सिंह को (Parag Karunakar appointed nodal officer) कोविड 19 और इसके नए वैरिएंट की रोकथाम के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया है.

नोडल अधिकारी ने बताया कि उनके आधीन सूक्ष्म स्तर पर 9 नोडल अधिकारियों को कोविड कंटेनमेंट जोन की निगरानी के लिए तैनात किया गया है तथा पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों और वाहनों को भी तैनात करके राहत दी गई है, जो किसी भी अप्रत्याशित आपात स्थिति से निपटने के लिए निदेशक (चिकित्सा सेवा) के अधीन हैं। नोडल अधिकारी ने बताया कि सरदार पटेल कोविड सेंटर-छतरपुर में एनडीएमसी के कर्मचारियों को तैनात भी किया गया है। उपाध्याय ने कहा कि नोडल अधिकारी संबंधित गतिविधियों की बारीकी से निगरानी के लिए किए जाने वाले कोविड-19 रोकथाम प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों को करेंगे और वे कोविड-19 से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के सुचारू प्रबंधन की सुविधा भी प्रदान करेंगे.



उपाध्याय ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ यह लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब सभी को अपना लक्ष्य पता हो और हर कोई अपनी भूमिका जानता हो. उन्होंने आम जनता से सामूहिक रूप से कोविड19 उपयुक्त व्यवहार दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह करते हुऐ कहा कि शारीरिक दूरी बनाए रखना, हर समय मास्क पहनना, आंखों, नाक और मुंह को छूने से बचना, श्वसन स्वच्छता बनाए रखना, बार-बार और अच्छी तरह से हाथ धोना, नियमित रूप से साफ-सफाई और कीटाणुरहित करना बार-बार छुई जाने वाली सतहों, खुले में न थूके, अनावश्यक यात्रा से बचें, भीड़-भाड़ में जाने से बचें.







