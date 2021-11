नई दिल्लीः एक कहावत है कि भगवान उन्हीं की मदद करता है, जो अपनी मदद खुद करता है. AIIMS के कार्डियो-रेडियो डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर अमरिंदर सिंह लवली इस कहावत में थोड़ा बदलाव करना चाहते हैं. अंग दान दिवस (National Organ Day) पर कहावत में बदलाव कर उन्होंने कहा कि भगवान उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है. अंग दान महादान है, क्योंकि अंगदान से किसी को नई जिंदगी जीने का अवसर मिलता है. प्रोफेसर अमरिंदर सिंह लवली ने लाेगाें से अंगदान करने का संकल्प लेने की अपील की है. उन्हाेंने कहा कि ऐसा करने से डोनर और रिसिपिएंट (recipient ) दोनों को नई जिंदगी मिलती है.





डॉक्टर अमरिंदर ने कहा कि जिसने आज तक कुछ दान नहीं किया है उसका इस दुनिया में आना व्यर्थ है. जरूरतमंद की मदद कर जो संतुष्टि मिलती है वह किसी भी काम से नहीं मिल सकती. अपनी क्षमता के मुताबिक, जरूर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए. जो व्यक्ति अंगदान करता है वह पुण्य का भागी होता है, क्योंकि उनके दान किए अंग से किसी को एक नई जिंदगी जीने का मौका (chance to live a new life) मिलता है. मृत्यु के बाद भी किसी के शरीर में जीवित रहने का अवसर मिलता है.



National Organ Day

इसे भी पढ़ेंः भारत में कोरोना बूस्टर डोज की जरूरत से इनकार नहीं : एम्स टास्क फोर्स प्रमुख



डॉ अमरिंदर ने कहा कि आप अपने अंगों को लेकर ऊपर नहीं जाइए, क्योंकि वहां ऊपर भगवान को आप के अंगों की आवश्यकता नहीं है. आपके अंगों की जरूरत नीचे अस्पतालों में भर्ती उन मरीजों के लिए है, जिनके अंग बेकार हो गए हैं. डॉ अमरिंदर ने कुछ तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि अगर इन लोगों को अंग दान मिले होते तो आज जीवित होते. मीना कुमारी की लिवर फैलियर होने की वजह से मौत हो गई थी.



इसे भी पढ़ेंः एम्स में सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित



डॉ अमरिंदर ने कहा कि 27 नवंबर को नेशनल ऑर्गन डे मनाया जा रहा है. एम्स देश का सबसे बड़ा अस्पताल (AIIMS is the largest hospital in the country) है और यहां का ओर्बो डिपार्टमेंट ऑर्गन रिट्रीवल का काम करता है. यहां आकर आप अंग दान का संकल्प ले सकते हैं और भविष्य में किसी जरूरतमंद की मदद कर सकते हैं. सबसे पहले तमिलनाडु में अंगदान (Organ donation was first started in Tamil Nadu) शुरू किया गया था. 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे कानूनी दर्जा प्रदान कर दिया. ब्रेन डेड पेशेंट के लिए यह बिल्कुल कानूनी है कि कोई भी परिजन अपने ब्रेन डेड मरीजों के अंगदान का निर्णय ले सकते हैं और बहुत सारी जिंदगी बचाने में अपनी भूमिका तय कर सकते हैं.



ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप