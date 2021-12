नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहनों की सेल (sale and use of electric vehicles in delhi) और इस्तेमाल के मामले में आगे निकल रही है. दिल्ली सरकार के आंकड़े बताते हैं कि बीते तीन महीनों में यहां ख़रीदी गई इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या न सिर्फ़ डीज़ल और सीएनजी गाड़ियों की ख़रीद से ज़्यादा है, बल्कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में छह गुना ज़्यादा है (high demand of electric vehicles in delhi). इस दिशा में केजरीवाल सरकार लगातार क़दम उठा रही है, जिसके बलबूते ही कहा जा रहा है कि 2024 तक ये से 25 फ़ीसदी (electric vehicles in delhi 2024) तक पहुंच जाएगी.

इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीदने वालों को राजधानी दिल्ली में न सिर्फ़ सब्सिडी दी जाती है, बल्कि इन वाहन मालिकों को कई अन्य तरीक़े की छूट भी हैं. वहीं गाड़ियों के ऐक्सेसरीज़ के मामले में भी सरकार ने कई प्रोग्राम चला रही है. शायद यही कारण है कि बीते 3 महीने में दिल्ली में कुल 9540 गाड़ियां ख़रीदी गई हैं, जो कि कुल गाड़ियों का 9% है. दिल्ली सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्या कुछ प्रोग्राम (programs to promote electric vehicles) हैं और कैसे ये गाड़ियां ख़रीदी जा सकती हैं, (how to purchase electric vehicles) आइए जानते हैं.

आंकड़ों में जानिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद.

साल 2020 के अगस्त महीने में दिल्ली सरकार ने दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी जारी (Electric vehicles policy of delhi government) की थी. इसके तहत, दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को न सिर्फ़ बढ़ावा देगी, बल्कि इसके लिए अलग-अलग अभियान और छूट भी दी जाएगी, जो लोग इन वाहनों को ख़रीदना चाहते हैं, उनके लिए दिल्ली में क़रीब 70 डीलर और 100 से ज़्यादा शोरूम हैं. ख़रीद के लिए घर के पास के किसी bhi डीलर से सम्पर्क किया जा सकता है. डीलर की जानकारी के लिए सरकार की वेबसाइट ev.delhi.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है. ये प्रक्रिया किसी भी आम गाड़ी के ख़रीदने जैसी ही है.



टू-व्हीलर पर अब भी है सब्सिडी

सरकार ने वाहनों के मॉडल के लिए वेबसाइट पर पूरी जानकारी उपलब्ध है. इलेक्ट्रिक कार पर दी जाने वाली सब्सिडी को पिछले दिनों सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया. हालांकि, टू-व्हीलर के लिए अब भी ये सुविधा है (subsidy on two wheelers in delhi). किसी भी शो-रूम में आपको इस सब्सिडी के विषय में डीलर पूरी जानकारी देता है. वहीं, इससे अलग केंद्र सरकार के सब्सिडी प्रोग्राम का फ़ायदा (benefits of central government subsidy program) भी इसमें मिलता है.

दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों के क़रीब 70 डीलर और 100 से ज़्यादा शोरूम हैं.

दिल्ली सरकार द्वारा यहाँ वाहनों पर लगने वाली रेजिस्ट्रेशन फ़ीस और रोड टेक्स पर इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में छूट है. सरकार ने इसके लिए बक़ायदा नोटिफ़िकेशन जारी कर इसे आधिकारिक बनाया है. यही नहीं, चार्जिंग के लिए पिछले दिनों सरकार ने दिल्ली के अलग-अलग इलाक़ों में चार्जिंग स्टेशन सेटअप के साथ-साथ लोगों के घरों पर हलके चार्जर लगाने की सुविधा के साथ-साथ उसमें सब्सिडी का ऐलान किया है. इतना ही नहीं छोटे, लोडर वाहनों के लिए नो- एंट्री में भी सरकार ने राहत दी है.



मेंटेनेंस की फ़िक्र नहीं

दावा किया जाता है कि इलेक्ट्रिक वाहनों में मेंटेनेंस की भी फ़िक्र नहीं होती. इसमें पेट्रोल और डीज़ल की तुलना में कम खर्चा होता है. वहीं शुरुआत में 5-10 साल तक कम्पनियां मेंटेनेंस का खर्चा भी उठाती हैं. स्पेयर पार्ट्स का खर्चा भी बहुत अधिक नहीं है. चूंकि ये गाड़ियां मोटर और बैटरी पर संचालित होती है. इसलिए इनका खर्चा बहुत अधिक नहीं. हालांकि सरकार दावा करती है कि इसे और कम करने की कोशिशें की जा रही है.

