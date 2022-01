नई दिल्ली : दिल्ली के ख्याला इलाके में एक बार फिर हत्या की वारदात (three murders in three weeks in delhi) हुई. तीन हफ्ते में इलाके में यह तीसरा मर्डर है. हत्या की यह तीसरी वारदात मंगलवार देर शाम की है. बताया जा रहा है कि शराब के नशे में हुए झगड़े के बाद व्यक्ति को इतनी पीटा कि उसकी मौत हो गई.





पुलिस को 52 साल के संदीप सिंह अहलूवालिया (Murder of sandeep singh ahluwalia) नाम के व्यक्ति की हत्या की जानकारी निजी अस्पताल से मिली. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मृतक की पत्नी ने बताया उनके पति प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने के साथ-साथ जींस का बिजनेस भी करते थे. मृतक की पत्नी के अनुसार, मंगल सिंह नाम का व्यक्ति जो उन्हें पहले से जानता था. वह ढाई बजे के करीब उनके पति को बुलाकर ले गया था, लेकिन काफी देर बाद जब उनके पति घर नहीं लौटे तो उन्होंने फोन किया. कई बार फोन करने के बाद उनके पति का फोन मंगल सिंह ने उठाया. फोन पर उसने अपने घर का पता बताया. जब वह वहां पहुंचीं तो उन्होंने सीढ़ियों पर अपने पति को पड़ा देखा. उनके पति ने उन्हें बताया कि उसे मंगल सिंह ने बुरी तरह पीटा है. पीटने के बाद उसने सीढ़ियों से धक्का दे दिया. मृतक की पत्नी मनजीत कौर उन्हें एक निजी अस्पताल ले गईं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है. पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद मंगल सिंह को गिरफ्तार कर लिया. मंगल सिंह ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि मंगलवार दोपहर जब दोनों मिले तो उसके बाद उन्होंने शराब पी. इसी दौरान किसी मसले पर उन दोनों की बहस शुरू हो गई. इस बीच मृतक ने मंगल सिंह को गाली देनी शुरू कर दिया. इस बात से मंगल सिंह इतना नाराज हो गया कि उसने पिलास (pliers) से मृतक पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी नाक पर गंभीर चोट आई. आरोपी मंगल के अनुसार, मृतक ने भी उस पर हमला किया था, जिससे उसके चेहरे पर काफी चोट आई.

