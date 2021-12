नई दिल्लीः सदर बाजार इलाके में हुई हत्या (murder in sadar bazar) के एक मामले का खुलासा पुलिस ने कर लिया. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार (Murder accused arrested in Sadar Bazar) किया, जिसकी पहचान कासिम के रूप में हुई है. वारदात में इस्तेमाल किया गया चाकू जब्त कर लिया गया है.



डीसीपी सागर सिंह कलसी के अनुसार 14 नवंबर को चाकू से हमला करने की एक वारदात हुई थी. जिसमें नशा मुक्ति केंद्र के वॉलंटियर अमोल गुप्ता गंभीर रूप से जख्मी हाे (volunteer of drug rehabilation centre attack ) गये थे. उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान दाे दिसंबर को अमोल गुप्ता ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने इस मामले में हत्या का सेक्शन जोड़कर जांच आगे बढ़ाई. इस मामले को सुलझाने के लिए एसीपी सदर बाजार प्रज्ञा आनंद की देखरेख में एसएचओ कन्हैया लाल यादव, सब इंस्पेक्टर जितेंद्र जोशी, एएसआई देवेंद्र आदि की टीम बनाई गई.

पुलिस की छानबीन चलती रही. जब पुलिस टीम आरोपी के घर पहुंची तो पता चला कि आरोपी की मां बहन घर से गायब हैं. पुलिस टीम ने टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया और फिर उसी के आधार पर लोकल इंटेलिजेंस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही. पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह नशा मुक्ति केंद्र में जाना नहीं चाह रहा था. इसको लेकर उसका वॉलंटियर अमोल गुप्ता से बहस हुई. फिर कासिम ने गुस्से में आकर किचन वाले चाकू से उसपर वार कर दिया.

अमोल गुप्ता को घायल हालत में नजदीक के हॉस्पिटल में ले जाया गया बाद में आरएमएल और फिर बाद में उसकी मौत हो गई. पता चला कि कासिम पहले भी उसी नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती रह चुका था और ठीक होकर बाहर आया था. इधर फिर से लत लगने लगा तो फिर सम्पर्क किया गया, जिससे उसका नशे की आदत ठीक हो, इसलिए वारदात की रात नशा मुक्ति केंद्र से कासिम को ले जाने आये थे.