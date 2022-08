नई दिल्ली : दिल्ली नगर निगम (Municipal Corporation of Delhi) के एकीकरण के बाद भी निगम की समस्याएं खत्म नहीं हो रही है. दिल्ली नगर निगम के सेंट्रल जोन के सफाई कर्मचारी (Sanitation Workers) अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन (Protest Against Their Pending Demands) करने को मजबूर हैं. उनका कहना है कि उनके लंबित मांगों को अभी तक पूरा नहीं किया गया हैं. इसी को लेकर हम सभी लोग आंदोलन चला रहें हैं.

कर्मचारी यूनियन के नेता नवीन वैद (Employees Union Leader Naveen Vaid) ने बताया कि लंबित मांगों को लेकर आंदोलन चला रहे हैं और इसको लेकर हमने नगर निगम के सेंट्रल जोन के लाजपत नगर ऑफिस पर प्रदर्शन भी किया गया है और आगे भी करेंगे.

आंदोलन करते हुए दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी

ये हैं प्रमुख मांगें..

हमारी मांग है कि 2010 के पहले के सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए, क्योंकि नगर निगम के एकीकरण होने के बाद इसका वादा किया गया था. सफाई कर्मचारी यूनियन के महत्वपूर्ण मांग यही है. निगम चुनाव के दौरान सफाई कर्मचारियों को पक्का करने का जो वादा किया गया था उसको हर हाल में पूरा किया जाए. साथ ही प्रत्येक वार्डों में सफाई कर्मचारियों के लिए शेल्टर रूम बनवाए जाएं, जिससे कर्मचारियों को बारिश से बचने और पानी पीने व महिलाओं को शौचालय की सुविधा मिल सके. सभी सफाई कर्मचारियों की M.A.C.P लगाई जाए और उसका भुगतान किया जाए. सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती की जाए. प्रत्येक वार्डों में सफाई कर्मचारियों की हर महीने पे स्लिप पहुंचाई जाए, समस्त स्थाई और दैनिक वेतन सफाई कर्मचारियों को वर्दी का पैसा दिया जाए, समस्त निगम के कर्मचारियों के लिए मेडिकल सुविधा के लिए कैशलेस कार्ड दिया जाए, दिल्ली नगर निगम के समस्त सफाई कर्मचारियों को रेनकोट दिया जाए, ताकि मानसून में सफाई कर्मचारी कार्य कर सकें.

आंदोलन करते हुए दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी

इसे भी पढ़ें : MCD में ट्रांसफर-पोस्टिंग शुरू हुआ खेल, कर्मियों ने अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप

आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में हाल ही में निगम के कार्य प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए तीन नगर निगमों को मिलाकर एक नगर निगम बनाया गया हैं, ताकि बेहतर तरीके से कामकाज हो सके.

इसे भी पढ़ें : 17 महीनों के रुके वेतन को लेकर धरने पर बैठे निगम कर्मचारी

ऐसी ही ज़रूरी और विश्वसनीय ख़बरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप