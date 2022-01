नई दिल्ली: प्रेम विहार-नंगली विहार इलाके में सड़क किनारे सीवर डाला जा रहा है. सड़कों की खुदाई की वजह से जगह-जगह गड्ढे बन (Road broken in Prem Vihar-Nangali Vihar) गये हैं. साथ ही सड़कों को तोड़े जाने से बारिश और नालों का पानी के सड़क कीचड़ जमा हाे गया है. लोगों काे कीचड़ के कारण इस हाेकर गुजरने में परेशानी (Prem Vihar-Nangali Vihar Potholes on the road) हाेती है. गड्ढे में आए दिन छाेटे वाहन फंस जाते हैं.



लोगों का आरोप है कि एमसीडी का चुनाव नजदीक है, इसलिए ताबड़तोड़ बिना प्लानिंग के सीवर का काम शुरू (Prem Vihar-Nangali Vihar Mud on the road) किया गया. लेकिन, इस वजह से यहां के लोगों और राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लोगों ने बताया कि सड़क की हालत इतनी बुरी है, कि अगर कोई गंभीर अवस्था में बीमार हो तो एम्बुलेंस उस तक नहीं पहुंच सकती.

नंगली विहार की सड़काें पर कीचड़

इसे भी पढ़ेंः एमबी रोड पर खुला सीवर लाइन का मेन होल, हादसों को दे रहा दावत

लेकिन जब लोगों की परेशानी और सड़क की बदहाली के बारे में स्थानीय निगम पार्षद से पूछा गया तो उन्होंने लोगों के आरोप के विपरीत सड़कों के बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाये जाने का दावा किया.