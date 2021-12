नई दिल्लीः राजधानी दिल्ली में आज देश के वीर सपूत और सच्चे सिपाही जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई नम आंखों के साथ दी (Last farewell given to General Bipin Rawat) गई. सांसद मनोज तिवारी ने अपने परिवार के साथ आधिकारिक आवास के बाहर बड़ी संख्या में लोगों के साथ एकत्रित होकर अंतिम यात्रा के दौरान फूल अर्पित कर सीडीएस बिपिन रावत को विदाई दी.





सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि देश के सच्चे वीर सपूत विपिन रावत का अचानक यूं इस तरह से जाना बेहद दुखद है. उन्होंने देश की सेना को मजबूत करने के लिए काफी काम किया था. बिपिन रावत को अभी सीडीएस के पद पर रहते हुए मां भारती की सेवा में बहुत सारे काम करने थे.

यादों में जिंदा रहेंगे सीडीएस बिपिन रावत

इसे भी पढ़ेंः सीडीएस बिपिन रावत को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाए: अनिल चौधरी

सीडीएस रावत के रहते हुए चीन और पाकिस्तान तक भारतीय सेना से डरते थे. देश सेवा के लिए उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा. सांसद मनोज तिवारी की पत्नी ने भी सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी के निधन पर दुख प्रकट किया. उन्हाेंने कहा कि यह पूरे देश के लिए एक शोक का पल है.