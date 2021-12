नई दिल्ली : उत्तम नगर इलाके में एक नाबालिग (minor thrashed to death in uttam nagar) की हुई पिटाई के बाद मौत का मामला सामने आया है. पुलिस को जांच में पता चला कि सोशल साइट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट (quarrel for instagram post) को लेकर इस नाबालिग लड़के राजू का दूसरे लोगों से झगड़ा हो गया था. इसी झगड़े की वजह से आरोपियों ने राजू की जमकर पिटाई कर दी. घायल किशोर को दीनदयाल हॉस्पिटल (Deendayal Hospital in delhi) ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.



पुलिस (delhi police news) ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया है. साथ ही इस मामले में उत्तम नगर पुलिस की टीम (Uttam Nagar Police Team) ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. मृतक उत्तम नगर के ओम विहार इलाके में रहता था. परिवार वालों के अनुसार राजू को उसके दोस्त के द्वारा इंस्टाग्राम पर किए गए एक पोस्ट को लेकर किसी दूसरे बदमाश ने धमकी दी थी, जिस पर हत्या का आरोप है.

बताया जा रहा है कि वह दिल्ली पुलिस (delhi police news) का घोषित बेड करैक्टर भी है. इस मामले में पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ युवकों को हिरासत में लिया है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.