नई दिल्ली: आजादपुर मंडी में ट्रक से कुचलकर 14 साल के लड़के की मौत हाे गयी (Minor died crushed by truck in Azadpur Mandi). वह नाबालिग आजादपुर मंडी में काम करता था. मंडी में काम करते समय ही वह हादसे का शिकार हुआ. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पूरे मामले की जांच की जा रही है.





मृतक की पहचान 14 साल के विकास के तौर पर हुई है. बताया जा रहा है कि विकास पिछले कई महीनों से आजादपुर मंडी में काम कर रहा था. वह काफी मिलनसार था. लगन से काम करता था. शुक्रवार काे वह काम कर रहा था. देर रात जब वह मंडी में काम कर रहा था, तभी ट्रक की चपेट में आ गया (Accident in azadpur mandi). मामले की जानकारी पुलिस को दी गई है. पुलिस विकास को लेकर हॉस्पिटल पहुंची जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया (boy died in azadpur mandi accident). दुर्घटना कैसे हुई और किसकी लापरवाही थी, पुलिस इसकी जांच कर रही है.

आजादपुर मंडी में ट्रक से कुचलकर 14 साल के लड़के की मौत.

इसे भी पढ़ेंः विकासपुरी में युवक की चाकू गोदकर हत्या, झाड़ी में मिली अचेत अवस्था में शव



फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया. उनसे पूछताछ कर रही है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है. लेकिन इस हादसे के बाद सवाल यह खड़े होते हैं कि नियमों को ताक पर रखकर गैरकानूनी तरीके से नाबालिग बच्चों से मंडी में काम कराया जा रहा है. इस बात की भनक ना तो पुलिस प्रशासन को है और ना ही मंडी प्रशासन को.