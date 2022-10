नई दिल्ली: अंतर्राष्ट्रीय ई-वेस्ट दिवस पर दिल्ली नगर निगम के शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र ने उद्योग सदन स्थित कार्यालय में ई-वेस्ट के बारे में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया. इसमें लगभग 50 आरडब्ल्यूए के प्रतिनिधियों ने भाग लिया. बता दें, अंतरराष्ट्रीय ई-कचरा दिवस हर साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है. इसका उद्देश्य दुनिया भर में ई-कचरे के सही निपटान को बढ़ावा देना है. (MCD organizes awareness program on the occasion of International E-Waste Day)



शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र के आयोजित कार्यक्रम में सफाई निरीक्षकों को ई-वेस्ट के अलग संग्रहण के बारे में विस्तार से बताया गया. ई-वेस्ट के रिसाइक्लिंग के साथ ई-वेस्ट को कम करने के बारे में विस्तार से चर्चा की गई. उन्हें बताया गया कि ई-वेस्ट में 1000 से ज्यादा जहरीली पदार्थ होते हैं, जो की मिट्टी और भूजल को दूषित करते हैं और अंततः मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं.

लैंडफिल साइट या अन्य डंपिंग साइटों में अनुचित ई-वेस्ट के निपटान लोगों के स्वास्थ्य के गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं. साथ ही ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग से हवा पर नकारात्मक प्रभाव उन लोगों पर सबसे ज्यादा पड़ता है, जो इस कचरे को सीधे तौर पर डील करते हैं. अतः पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि से ई-वेस्ट का उचित और वैज्ञानिक निस्तारण बहुत आवश्यक है.





जागरुकता कार्यक्रम में लोगों को बताया गया कि ई-वेस्ट को अलग से जुटाने, प्रभावी रूप से संसाधित करने और निपटान के लिए उचित व्यवस्था की आवश्यकता है. साथ ही पर्यावरण के अनुकूल ई-वेस्ट प्रबंधन कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए सूचना अभियान, क्षमता निर्माण और जन-जागरुकता अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया गया. इसके अलावा बसंत कुंज बी-10 के एक ढलाव घर में सूखा कचरा केन्द्र का भी उद्घाटन किया गया. मौके पर दिल्ली नगर निगम ने सहस स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से कूड़ा बीनने वालों को एकीकृत कर उन्हें बैग्स, दस्ताने, मास्क आदि वितरित किए गए.

अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली नगर निगम ने ई वेस्ट प्रबंधन के लिए हर संभव कार्य कर रहा है. इस दिशा में कार्य करते हुए दिल्ली नगर निगम ने परिभाषित मानदंडों के तहत ई-कचरे के पुनर्चक्रण के लिए विक्रेता भी नियुक्त किया है. नागरिक को विक्रेता को ई-वेस्ट बेच सकते हैं और इसके लिए उन्हें विक्रेता को भुगतान भी किया जाएगा. इसके लिए दिल्ली नगर निगम ने 61 ई वेस्ट आर्टिकल की सूची भी बनाई है, जिसमें मोबाइल, कैमरा, वाशिंग मशीन, कंप्यूटर, ए सी आदि को शामिल किया गया हैं.

