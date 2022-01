नई दिल्ली : कोरोना की तीसरी लहर तेजी से फैल (third wave of corona) रही है. देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स में भी बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आ गये हैं. उनका इलाज अस्पताल में ही चल रहा है. केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को एम्स पहुंचकर कोरोना संक्रमित स्वास्थ्यकर्मियों से मुलाकात (Mansukh Mandaviya met corona infected health workers at AIIMS) की. उनका हौसला बढ़ाया और उनके शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना की. इस दाैरान वे कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पीपीई किट पहने (health minister wore ppe kit) रहे.





स्वास्थ्य मंत्री ने यह सूचना सोशल मीडिया पर जारी करते हुए लिखा कि आज एम्स नई दिल्ली में कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य कर्मियों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी ली. हमारी हेल्थ आर्मी देश को सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभा रही है. पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था इन पर ही निर्भर है. इनके स्वस्थ रहने से ही देश सुरक्षित है. मैं सभी हेल्थ केयर वर्कर्स की शीघ्र स्वास्थ्य होने की प्रार्थना करता हूं.

स्वास्थ मंत्री AIIMS पहुंचे.

आपको बता दें कि मनसुख मांडविया जब से स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से एम्स को लेकर काफी सक्रिय हैं. पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को इसे मानक मांगते हुए इसी स्टैंडर्ड का बनाने के प्रति उन्होंने इच्छा जताई है.