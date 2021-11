नई दिल्ली : डिलाइट सिनेमा पर सलमान खान की फिल्म (salman khan film) देखने को लेकर विवाद हो गया. 120 रुपये की टिकट के लिए एक युवक ने दूसरे को चाकू मारकर (man stabbing for films) घायल कर दिया. वहीं उसका पर्स लूटकर वह फरार हो गया. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वह चांदनी महल थाने का घोषित बदमाश है (crook of Chandni Mahal police station). उसके खिलाफ लूट, मादक पदार्थ, आर्म्स एक्ट आदि के 27 मामले दर्ज हैं.



मध्य जिला डीसीपी श्वेता चौहान के अनुसार बीते 28 नवंबर को अजय नामक युवक डिलाइट सिनेमा (Delite Cinema in delhi) में शाम को फ़िल्म देखने गया था. यहां पर सलमान खान की फिल्म अंतिम (salman khan film antim) लगी हुई थी. उसी दौरान वहां पर चांदनी महल निवासी सैय्यद जियाउद्दीन उर्फ जुगनू पहुंचा. उसने अजय से कहा कि वह भी फिल्म देखना चाहता है. इसलिए उसके लिए वह फिल्म की टिकट लेकर आये. अजय ने उसे फिल्म दिखाने से इनकार कर दिया. इस बात को लेकर उनके बीच कहासुनी होने लगी. उसी समय जुगनू ने चाकू निकालकर अजय के कमर पर वार कर दिया. उसने अजय का पर्स भी लूट लिया. इसके बाद वह मौके से फरार हो गया.

फिल्म दिखाने से मना करने पर मारा चाकू

डीसीपी श्वेता चौहान के अनुसार घायल अजय ने मदद के लिए शोर मचाया. उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर पास में मौजूद पुलिसकर्मी वहां आया और घायल अजय को उपचार के लिए लोकनयक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचाया. जसके बयान पर इस बाबत लूट का मामला दर्ज कर पुलिस टीम (delhi police team) ने आरोपी जुगनू को गिरफ्तार कर लिया है. उसके पास से लूटा गया पर्स एवं वारदात में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया है. जुगनू के खिलाफ 27 आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं. वह 25 दिन पहले ही जेल से छूटकर आया था. पुलिस टीम ने उसे अदालत के समक्ष पेश किया जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

