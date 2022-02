नई दिल्लीः दिल्ली पानीपत राष्ट्रीय राजमार्ग पर नगली पुना के निकट लूप (Loop Road will be built on Delhi Panipat Highway Nangli Road)बनने से आसपास के गांव के लोगों को सहूलियत हाेगी. अभी नगली, अलीपुर, केशव नगर, बुराड़ी आदि इलाके के लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग से अपने गांव या कॉलोनी जाने के लिए नगली पुना अंडरपास या अलीपुर शनि मंदिर के पास से बख्तावरपुर अलीपुर रोड को पार कर जाना पड़ता है. अब इस लूप के बनने के बाद से लोग सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से अपने गांव की तरफ आसानी से जा सकेंगे जिससे उनका कई किलोमीटर का सफर भी कम होगा और समय की भी बचत होगी.

लिबासपुर के पास में जो पुराना सर्विस रोड है उस पर काफी जाम रहता है. लोग अक्सर घंटों तक जाम में फंसे रहते हैं और बहुत परेशानी होती है. यदि ऊपर हाईवे से कोई आता है तो शनि मंदिर रेड लाइट जो कि अलीपुर में जाकर है उससे यूटर्न लेकर आना पड़ता है उससे पहले कोई भी हाईवे से नीचे उतरने का लूप नहीं है. नगली के फ्लाईओवर से कुछ मीटर पहले एक रूप को नीचे सर्विस लेन में उतारा जा रहा है ताकि नंगली की तरफ आने वाले वाहन उस लूप से नीचे उतरे और पीछे जाम ना लगे.

दिल्ली पानीपत हाईवे के नंगली रोड पर बनेगा लूप

इस लूप (Loop Road will be built on Delhi Panipat Highway Nangli Road)के बनने से सबसे ज्यादा फायदा बुराड़ी विधानसभा के कादीपुर वार्ड को होगा. कादीपुर वार्ड से निगम पार्षद उर्मिला राणा की पहल के बाद अधिकारी इस काम के लिए सहमत हुए. वहां से कच्चा रास्ता खोल दिया गया है और कुछ गाड़ियां उतरना भी शुरू हो गई है. हालांकि अभी ट्रायल चल रहा है. इस लूप के बनने से नंगली, कादीपुर, इब्राहिमपुर, कुशक, स्वरूप नगर, मुखमेलपुर, केशव नगर, हिरणकी, नत्थूपुरा, स्वरूप विहार समेत बड़ी संख्या में कालोनियों और गांवो को फायदा होगा.

साथ ही खेड़ा और बूढ़पुर में आने वाली गाड़ियों को भी आप पीछे जाम में नहीं रुकना पड़ेगा. वे नंगली पर आकर नीचे उतरेंगे. इसके साथ ही नंगली फ्लाईओवर से कुछ मीटर आगे ही बूढ़पुर पर भी एक फ्लाईओवर प्रस्तावित किया जा रहा है जो फ्लाईओवर दिल्ली की तरफ से आते हुए सीधा इब्राहिमपुर और हिरनकी की तरफ जाने वाले पुस्ता रोड पर जाकर मिलेगा.