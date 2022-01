नई दिल्ली : राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा (women security in delhi) को लेकर पुलिस के कार्यों की उपराज्यपाल ने समीक्षा (lg anil baizal took review meeting) की. इस बैठक में उन्होंने गृह विभाग के अतिरिक्त चीफ सेक्रेट्री और दिल्ली पुलिस कमिश्नर से महिलाओं के प्रति होने वाले अपराध को लेकर लिए जा रहे एक्शन की जानकारी हासिल की. उन्होंने यह निर्देश दिए कि दिल्ली पुलिस गंभीरता से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम करे.





जानकारी के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने सोमवार को महिला सुरक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की. इस बैठक में दिल्ली सरकार के गृह विभाग के अतिरिक्त चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना सहित कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए. इस बैठक में पुलिस कमिश्नर ने बताया कि किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेफ सिटी प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट अभय और सशक्ति उनके द्वारा चलाया जा रहा है. इसके जरिए जहां एक तरफ उन्हें आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जा रहा है (Training of self defense in delhi) तो वहीं दूसरी तरफ नाजुक और निर्भीक नामक कार्यक्रम के माध्यम से उनके बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस के कार्यों की प्रशंसा की.

उपराज्यपाल अनिल बैजल ने पुलिस के कार्यों की प्रशंसा की. उन्होंने महिला अपराध में होने वाली जांच को एक समय अवधि के दौरान पूरा करने के निर्देश दिए. इसके अलावा बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों की जांच में भी तेजी लाने के निर्देश उन्होंने दिए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए ताकि लोग इस तरह का अपराध करने के बारे में न सोचे.