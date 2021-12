नई दिल्लीः वसंत कुंज यमुना अपार्टमेंट के निवासी एक वकील ने गार्ड की पिटाई (Guard beaten up in Vasant Kunj Yamuna Apartment) कर दी. पूरा मामला सीसीटीवी में कैद है. घटना 20 दिसंबर रात तकरीबन 10 बजे की है. आरोप है कि यमुना अपार्टमेंट में रहने वाला एक वकील (Lawyer beats up guards of Yamuna Apartments) इमरजेंसी गेट से जबरदस्ती बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था.

गार्ड ने उन्हें बाहर निकलने से मना किया. उन्हें समझाने की कोशिश की कि इमरजेंसी गेट है इधर से गाड़ी निकलने की मनाही है. बस इतनी सी बात पर वकील काे गुस्सा आ गया और उसने सिक्योरिटी गार्ड की पिटाई शुरू कर दी. हंगामे को देखते हुए दूसरा गार्ड भी मौके पर पहुंचा. वकील ने उस गार्ड को भी पीटना शुरू कर दिया. वकील के साथ रहे एक अन्य व्यक्ति ने भी गार्ड की पिटाई की. इस घटना में दोनों ही गार्ड को काफी चोट आई हैं. गार्ड ने घटना की सूचना आरडब्ल्यूए को दी. आरडब्ल्यूए ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी. पुलिस ने दोनों ही गार्ड के बयान के बाद प्राथमिकी दर्ज कर (Guards of Yamuna Apartments lodged FIR) ली है.

घटना की जानकारी देते अपार्टमेंट के निवासी.

सीसीटीवी से मिले फुटेज के ( thrashing of the guard caught on CCTV) आधार पर जांच शुरू कर दी है. अपार्टमेंट में रहने वालाें का मानना है कि आरोपी युवक अपनी वकालत का धौंस दिखाकर गार्ड काे पीटा है. कॉलोनी में रहने वाले गार्ड सुरक्षा के लिए तैनात हैं और उनके साथ ही जब यहां के निवासी ऐसा बर्ताव करेंगे, यह कहीं से भी ठीक नहीं है. एक निवासी ने बताया कि मारपीट मे दो गार्डो को गंभीर चोट आई है. सोसायटी में कई सारे गेट हैं लेकिन इंट्री और बाहर जाने के लिए अलग अलग गेट होते हैं. जिससे सोसायटी में ट्रैफिक की कोई समस्या ना हो.