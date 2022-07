नई दिल्ली : लालू प्रसाद यादव दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं. यहां दिल्ली से रांची जाने के क्रम में दिल्ली एयरपोर्ट में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से हेमंत सोरेन ने मुलाकात की. उनके साथ मौजूद मीसा भारती से लालू के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली. उन्होंने कहा कि आदरणीय लालू जी शीघ्र स्वस्थ हों, यही कामना करता हूं.

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर एयर एंबुलेंस पटना एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना (Lalu Yadav Went Delhi by Air Ambulance From Patna) हुआ था. राज्यसभा सांसद व बेटी मीसा भारती भी उनके साथ हैं. वहीं उनके स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए 3 डॉक्टरों की टीम एम्बुलेंस में साथ चल रहे हैं. बता दें कि 3 जुलाई को अपने घर में सीढ़ी पर चढ़ने के दौरान लालू गिर गए थे. इसके बाद से उनकी तबीयत बिगड़ गई थी. दिल्ली रवाना होने से पहले वे पटना के पारस हॉस्पीटल में भर्ती थे, जहां से सीधे उन्हें पटना एयरपोर्ट लाया गया.

सीएम नीतीश कुमार ने की मुलाकातः इससे पहले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को अस्पताल में इलाजरत राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख और पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद को देखने पहुंचे. लालू प्रसाद के पुत्र और राजद नेता तेजस्वी यादव वहां पहले से ही मौजूद थे. मुख्यमंत्री को तेजस्वी ने रिसीव किया और उस कक्ष में ले गए जहां लालू प्रसाद का इलाज चल रहा है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों और तेजस्वी से बातचीत कर लालू प्रसाद के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी ली.

"दिल्ली जाएंगे वो और वहां सारा टेस्ट कराएंगे. भगवान करे जल्दी वो ठीक हो जाएं. हमलोग यही चाहते हैं कि उनकी तबीयत ठीक हों. हमारे पुराने मित्र हैं, कोई आज के थोड़े हैं, बहुत पुराने हैं. बिल्कुल सरकारी खर्चा पर इलाज होगा, ये तो उनका अधिकार है" - नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री, बिहार

बेहतर इलाज के लिए सिंगापुर जा सकते हैं लालू : इधर, राजद के नेता और लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों की दुआ और प्रार्थना काम कर रही है, उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है. उन्होंने कहा उनका इलाज दिल्ली एम्स का चल रहा है. इसलिए बेहतर इलाज के लिए दिल्ली जा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो अच्छे इलाज के लिए वो उन्हें सिंगापुर भी ले जाएंगे.

लालू से मिलने कई मंत्री भी पहुंचे थे हॉस्पीटलः इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय और उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन भी पारस अस्पताल पहुंचे और लालू यादव से मुलाकात की. लालू यादव से मुलाकात के बाद मंगल पांडे ने कहा कि हमने डॉक्टरों से बातचीत की. फिलहाल लालू यादव की तबीयत ठीक है. अस्पताल में उनके लिए सभी तरह की सुविधा उपलब्ध हैं, लेकिन यदि परिवार वाले चाहते हैं इसलिए उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली भेजा जा रहा है. उन्होंने कहा कि मैंने खुद लालू यादव से मुलाकात की और नमस्कार किया.

सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए थे लालूः दरअसल बीते रविवार की शाम लालू यादव राबड़ी आवास में सीढ़ियों से फिसल कर गिर गए थे. जिसके बाद उन्हें कंकड़बाग के एक अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया था और वहां से वो इलाज के बाद डिस्चार्ज हो गए थे. बाद में उन्हें तकलीफ बढ़ने के कारण रविवार देर रात ही पारस में एडमिट कराया गया. जहां उनका इलाज चल रहा है. पहले से ही कई तरह की बीमारियों से घिरे लालू की हालत अभी स्थिर और नियंत्रण में बताई जा रही है. डॉक्टर्स की टीम उनके हालात पर नजर बनाए हुए हैं.

पीएम मोदी और सोनिया ने पूछा लालू का हालचाल: लालू यादव की बिगड़ती सेहत से सभी लोग चिंतित हैं. समर्थकों से लेकर दूसरी पार्टियों के नेताओं ने भी तेजस्वी यादव को फोन पर लालू यादव के सेहत की जानकारी ली है. खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी यादव को फोन कर लालू यादव की सेहत का हाल चाल लिया. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेस पार्टी नेताओं ने कुशलक्षेम पूछा और जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की.