नई दिल्ली: दिल्ली के रणहौला एक्सटेंशन में बुनियादी सुविधाओं का अभाव (Lack of facilities in Delhi's Ranhola Extension) है. यहां के लाेग खासकर महिलाएं खुद काे असुरक्षित महसूस कर रही हैं. कारण, रणहौला एक्सटेंशन में पीने के पानी का उचित (water crisis in Ranhola Extension) इंतजाम नहीं है. इसके अलावा यहां सीसीटीवी भी नहीं (No CCTV in Ranhola Extension) लगाया गया. यहां के लाेगाें का कहना है कि पिछले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं की सुरक्षा के हर एक कॉलोनी में सीसीटीवी लगवाने की बात कही थी.

पिछला विधानसभा चुनाव हुआ तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरेक कॉलोनी में सीसीटीवी और वाईफाई लगवाने के वादे (promise of aam aadmi party) किए लेकिन अब तक इस कॉलोनी के लोगों का कहना है कि लगता है कि वह सिर्फ चुनावी वादे थे क्योंकि सैकड़ों की आबादी वाले इस कॉलोनी में ना तो एक भी सीसीटीवी कैमरा ही अब तक लगा और ना ही वाईफाई लगा. उनका कहना है कि उन्हें महिला सुरक्षा की बात को प्रमुखता देते हुए कॉलोनी में सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात कही थी कि महिलाएं सुरक्षित होंगी और अपराधिक घटनाएं भी कम होंगे लेकिन कई साल बीतने के बावजूद अब तक एक भी कैमरा नहीं लगा.

आए दिन यहां महिलाओं और लड़कियों से छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं (Women molested in Ranhola) और चोरी और अन्य आपराधिक वारदातें भी होती है. इन लोगों का कहना है कि अगर कैमरे लगे होते तो आपराधिक वारदातें कम होती. कॉलोनी के लोगों का कहना है कि सीसीटीवी के अलावा यहां पीने के पानी की समस्या है. लोगाें का कहना है कि पानी की लाइन बिछ गई, घरों में टूटियां लग गई लेकिन पानी नहीं आया. अब भी उन्हें टैंकर से ही पानी भरने को निर्भर होना पड़ता है.

कई बार फोन करने के बाद सप्ताह या 15 दिनों में एक बार टैंकर आता है. इस वजह से जब टैंकर आता है तो पानी भरने के लिए झगड़े होते हैं मारपीट भी हो जाती हैं. कई बार तो नौबत थाने तक जाने पहुंच जाती है. बावजूद इसके पानी की समस्या की तरफ किसी का ध्यान नहीं है. पानी और दूसरी समस्याओं को लेकर यहां के लोग कई बार स्थानीय विधायक से शिकायत भी कर चुके हैं और उनके दफ्तर पर भी जा चुके हैं बावजूद इसके अभी तक आश्वासन के अलावा कुछ मिला नहीं है. इन लोगों को उम्मीद है कि शायद एमसीडी चुनाव आने वाले हैं उन दिनों में ही यहां विकास के कुछ काम देखने को मिले.





