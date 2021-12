नई दिल्ली : दिल्ली सरकार (delhi Government) ने जनता को राहत देते हुए पेट्रोल के दाम कम कर दिए हैं. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में VAT (Value Added Tax) को कम करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद एक लीटर पेट्रोल (petrol price in delhi) आठ रुपये सस्ता हो गया है. दिल्ली सरकार ने बैठक में पेट्रोल पर लगने वाले वैट (VAT On Petrol) को 30 फीसदी से कम करके 19.40 फीसदी कर दिया. इसके बाद बुधवार रात से आठ रुपये पेट्रोल पर दाम कम हो गए. पेट्रोल के नए दाम बुधवार आधी रात से लागू हो गए.



दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) ने ट्वीट कर कहा, 'दिल्ली में हमने पेट्रोल काफी सस्ता कर दिया. VAT की दर 30 प्रतिशक से घटाकर 19.4 प्रतिशत कर दी. NCR के अन्य शहरों के मुक़ाबले दिल्ली में पेट्रोल और डीजल सस्ता हो गया है. मैं उम्मीद करता हूं कि इस कदम से दिल्ली के लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी'.

दिल्ली सरकार ने सस्ता किया पेट्रोल

वहीं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार को और राहत देनी चाहिए आम जनता को ताकि लोगों की परेशानी कम हो. उन्होंने देश में बेरोजगारी के लिए केन्द्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि केन्द्र सरकार रोजगार भी दे जनता को दे.