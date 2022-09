नई दिल्लीः दिल्ली बीजेपी की प्रदेश इकाई ने रविवार काे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में आम आदमी पार्टी की सरकार काे घेरने के लिए मॉक जन अदालत कार्यक्रम का आयाेजन किया (BJP Mock Jan Adalat in Connaught Place). मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के डमी पर कथित भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सुनवाई की गई. जहां अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया से नई आबकारी नीति से संबंधित कई सवाल बीजेपी नेताओं ने पूछे.

लगभग 32 मिनट से ज्यादा देर चले इस कार्यक्रम में सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों को हिरासत में लेने का आदेश जज की भूमिका में रहे पत्रकार डॉक्टर राजवर्धन त्रिपाठी ने दिया. यह पूरा कार्यक्रम दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी की उपस्थिति में आयोजित किया गया. दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केजरीवाल और सिसोदिया से जनता की अदालत के मॉक कार्यक्रम में सवाल करते हुए कहा कि नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री में दोगुने से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई, लेकिन राजस्व में 3000 करोड़ का कैसे नुकसान हो गया? शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए कमीशन के स्लैब काे क्यों बदला गया. यह भी पूछा कि आखिर क्यों देवली की महिलाओं को बाउंसर बुलवाकर पिटवाया गया.

वीडियाे में देखिये, बीजेपी की मॉक जन अदालत.

इसे भी पढ़ेंः राहुल ने महंगाई और बेरोजगारी पर मोदी सरकार को घेरा, बोले- सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, सिर्फ ...



रामवीर सिंह बिधूड़ी ने भी कार्यक्रम दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से कई सवाल किए. इनमें 850 से अधिक ठेके क्यों खोले गए. मास्टर प्लान का उल्लंघन कर आपने शराब के ठेके क्यों खोले. शराब परोसने की समय सीमा क्याें बढ़ायी गई. इस सबके अलावा कनॉट प्लेस में (BJP Mock Jan Adalat in Connaught Place) आयोजित किए गए कार्यक्रम में दिल्ली की महिलाओं द्वारा भी उपमुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री से कई गंभीर सवाल पूछे गये. जन अदालत के कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे की सजा सुनाई गई (Kejriwal and Sisodiya guilty in BJP mock Jan Adalat).

ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप