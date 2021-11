नई दिल्ली : प्रगति मैदान में 40वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर (India International Trade Fair) चल रहा है. एक साल बाद लगे ट्रेड फेयर में लोग खूब खरीदारी कर रहे हैं. ट्रेड फेयर में जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के अलग-अलग स्टॉल पर शॉल व गर्म कपड़ों की काफी मांग है. ईटीवी भारत ने जम्मू-कश्मीर से आए व्यवसायी अफाक अहमद मीर से बात की. उन्होंने बताया कि इस वर्ष कश्मीर से कानी शॉल (kani shawl of kashmir) लेकर के आएं. इस शॉल को सदी के महानायक अमिताभ बच्चन (megastar amitabh bachchan) से लेकर कई फिल्मी हस्ती और नेता पसंद करते हैं. कई बार ओढ़े देखा भी होगा.



अफाक अहमद मीर ने कहा कि कानी शॉल (kani shawl of kashmir) पूरी तरह से हाथ से बनायी (Kani shawls are made entirely by hand) जाती है. वजन में काफी हल्का होता है. इसमें जितनी कारीगरी होती है, शॉल की कीमत उतनी ही बढ़ती जाती है. उन्होंने कहा कि कानी पश्मीना शॉल काफी गर्म होती है. कानी शॉल की शुरुआती कीमत 35 हजार रुपये है. डेढ़ लाख रुपए तक की शाल मिलती है.

40वां इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में शॉल का स्टाल आकर्षण का केंद्र बना हुआ है.

अफाक अहमद की मानें ताे अभी ज्यादा कीमत वाली शॉल की मांग नहीं है. अभी 65 हजार रुपए की सबसे महंगी कानी शॉल उपलब्ध है. उन्होंने कहा कि कोविड-19 (COVID-19) की वजह से पिछले करीब डेढ़ साल से व्यापार पूरी तरह से प्रभावित हो गया था. लेकिन अब जब धीरे-धीरे स्थिति सुधर रही है ऐसे में उम्मीद है कि व्यापार भी बढ़ेगा.