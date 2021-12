नई दिल्ली: अगर आप 12वीं पास हैं. रोजगार की तलाश में हैं, तो आपके लिए कुछ खास पदों पर नौकरियों की जानकारी लेकर आए हैं. कुछ आवश्यक अतिरिक्त योग्यता से आप घर बैठे ही एक अच्छी कमाऊ नौकरी पा सकते हैं, चलिए जानते हैं (how to get job in national health mission uttar pradesh ) कैसे.

दरअसल, उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत लैब असिस्टेंट (job opportunity national health mission ) सहित कुल 2,980 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है. केवल 12वीं उत्तीर्ण और कुछ आवश्यक अतिरिक्त योग्यता के साथ ही आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं. इन पदों पर लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर (STS) (uttar pradesh job ) और सीनियर ट्यूबरक्लोसिस लेबोरेटरी सुपरवाइजर (STLS) के पद के लिए अधिसूचना जारी की गई है.

इन पदों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट upnrhm.gov.in पर जाकर भी पता कर सकते हैं.

रिक्त पदों का विवरण:

रिक्त पद

रिक्त पद

शैक्षिक योग्यता:

योग्यता

क्या है महत्वपूर्ण तिथियां?

भर्ती के लिए आवेदन की प्रारंभिक और अंतिम तिथि निर्धारित है, यानी (job for graduate) आप 18 दिसंबर 2021 से लगाकर 07 जनवरी 2022 के बीच कभी भी आवेदन कर सकते हैं.

एनएचएम यूपी लैब टेक्निशियन पदों के लिए चयन प्रक्रिया:

चयन कुल 100 अंकों के दो खंडों से युक्त 2 घंटे (एक बैठक में) के कंप्यूटर आधारित टेस्ट के आधार पर किया जाएगा.