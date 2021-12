नई दिल्लीः जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर (Professor Najma Akhtar, Vice Chancellor of Jamia Millia Islamia)ने कहा कि बदलते जमाने के साथ विश्वविद्यालय में बहुत से नए कोर्स खोलने हैं. अंतरराष्ट्रीय और देश के कई विश्वविद्यालयों के साथ एमओयू (Jamia to sign MoU with other universities) करना है, जिससे छात्रों को और बेहतर शिक्षा मिल सके. जल्द ही आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग और फिजिकल हेल्थ एजुकेशन कोर्स शुरू किया जाएगा. कुलपति ने कहा कि सभी छात्रों को विदेशी भाषा आनी चाहिए बेशक वह इंजीनियरिंग या कुछ भी पढ़ाई कर रहा है.

बुधवार काे जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने ईटीवी भारत के खास बातचीत में विश्वविद्यालय में सुधार की तैयारी काे लेकर चर्चा कर रही थीं. उन्होंने कहा कि नैक में मिली कामयाबी का बनाए रखना अब और बड़ी चुनौती है. वहीं मेडिकल कॉलेज के सवाल पर कुलपति ने कहा कि अब फाइल मंत्रालय में है. सरकार से एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज की मांग (Medical college in Jamia soon) की जाएगी. उन्हाेंन कहा कि जब मेडिकल कॉलेज के लिए फाइल भेजी थी उस समय नैक में 'A' ग्रेड मिला था, लेकिन अब विश्वविद्यालय को 'A++' ग्रेड मिला है. इस दौरान उन्होंने कहा कि कोशिश होगी कि जल्द जामिया मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो, लेकिन इसमें लंबा वक्त लग सकता है. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए सर्वे किया जा चुका है.

आगामी शैक्षणिक सत्र में क्या विश्वविद्यालय में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आधारित दाखिला होगा, इस सवाल के जवाब में जामिया की कुलपति ने कहा कि जो भी फैसला होगा वह एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बैठक (How to get admission in Jamia) में लिया जाएगा. साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय में पहले से ही कई पाठ्यक्रमों में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता आ रहा है. कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर से 15 दिसंबर को हुई घटना को लेकर जब सवाल किया तो उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ जो कुछ भी हुआ था वह कोई भूला नहीं है और ना ही उसे हम कभी भूलेंगे. मगर उसका मतलब यह नहीं है कि उसी की याद में बैठे रहे. इन दो सालों में विश्वविद्यालय काफी आगे बढ़ा है. वहीं आज जो विश्वविद्यालय को नैक में ए++ रैंक मिली है यह हमारा सभ्य तरह से उस घटना का जवाब है.

पुलिस या कोई भी हमारे साथ कुछ भी कर ले किसी की गलती की वजह से विश्वविद्यालय कभी भी पिछले नहीं हटेगा और न ही हम हारेंगे. इसके दौरान जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर ने कहा कि विश्वविद्यालय पूरी तरह से छात्रों के साथ खड़ा था और आज भी खड़ा है. उन्होंने कहा कि दूसरे विश्वविद्यालय प्रशासन अपने छात्रों के साथ नहीं खड़ा था बल्कि जामिया अपने छात्रों के साथ हर समय खड़ा हुआ था. इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने इस मामले को हर स्तर पर चुनौती दी है. साथ ही कहा कि विश्वविद्यालय के अंदर कोई बिना अनुमति के कैसे किसी भी बच्चे को मार सकता है यह नहीं भूलेंगे. कुलपति ने कहा कि उस हिंसा के दौरान एक छात्र की आंख खराब हुई थी वह छात्र आज भी हमारे संपर्क में है. वह जामिया से ही पीएचडी कर रहा है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि आने वाले समय वह ज्यूडिशरी की परीक्षा देगा और जब वह जज बनेगा सभी के साथ इंसाफ करके दिखाएगा.





विश्वविद्यालय खोलने के फैसले पर जब कुलपति प्रोफेसर नजमा अख्तर से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार से दिशा निर्देश मिलते ही विश्वविद्यालय छात्रों के लिए खोल दिया जाएगा. इस दौरान उन्होंने कहा कि जामिया में केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से छात्र पढ़ने के लिए आते हैं. ऐसे में विश्वविद्यालय खोलकर किसी छात्र की जान को खतरे में नहीं डाल सकते हैं. हमारे लिए बच्चे सुरक्षित रहें यह हमारी प्राथमिकता है विश्वविद्यालय खोलने से पहले हर स्थिति को देखना पड़ेगा तभी विश्वविद्यालय छात्रों के लिए खोलने का कोई फैसला लिया जा सकता है.