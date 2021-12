नई दिल्लीः द्वारका जिला के स्पेशल स्टाफ की पुलिस टीम ने "ब्लाइंड रॉबरी" के एक ऐसे मामले का खुलासा किया है. पुलिस ने जब आरोपी को पकड़ा तो पता चला कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड को आई-फोन गिफ्ट (iPhone looted to give to girl friend) देना था, लेकिन उतने पैसे नहीं थे. जिसके बाद उसने दोस्त के साथ मिलकर चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया.



द्वारका के डीसीपी शंकर चौधरी ने बताया कि लूट के इस मामले का खुलासा करने के लिए ऑपरेशन वर्चस्व के तहत स्पेशल स्टाफ की टीम को लगाया गया. इस टीम ने अजय उर्फ भारत और कपिल शर्मा को ( Two crooks arrested in Dwarka) गिरफ्तार किया. इनसे लूटा गया आईफोन और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी को भी बरामद कर लिया गया है.

पुलिस के अनुसार लूट की यह वारदात द्वारका सेक्टर 14 डिस्पेंसरी के पास रात में हुई थी. दाे लड़कों ने एक व्यक्ति के गले पर चाकू लगाकर आईफोन लूट लिया था. इस मामले में द्वारका नॉर्थ थाना में एफआईआर दर्ज की गई थी. एसीपी ऑपरेशन विजय सिंह यादव की देखरेख में इंस्पेक्टर नवीन कुमार की टीम ने कई सीसीटीवी फुटेज की जांच की.

लोकल इंटेलिजेंस की मदद से इन लुटेरों तक पहुंचने में उस समय कामयाब रही जब यह दोनों फिर से सेक्टर 14 के आसपास के इलाके में लूट की वारदात के लिए निकले थे. इन्होंने पुलिस को बताया कि गर्लफ्रेंड को मोबाइल गिफ्ट देने के बाद हिल स्टेशन घूमने की (Robbery attempt to roam the hill station) प्लानिंग की थी. जिसके लिए लूटने के लिए फिर से निकले थे. गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी नजफगढ़ के रोशनपुरा और धर्मपुरा के रहने वाले हैं.

