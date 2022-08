नई दिल्लीः एयरपोर्ट पुलिस (IGI police)ने कबूतरबाजी के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने रैकेट के मास्टरमाइंड सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है(Airport police caught five accused of human trafficking). उनसे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए. एयरपोर्ट पुलिस ने 1200 रबर स्टांप बरामद किया है. इसके अलावा 12 प्रिंटर, पॉलीमर स्टाफ मशीन, अल्ट्रावॉयलेट लाइट मशीन भी जब्त की गयी. फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाने में इसका इस्तेमाल करते थे. कबूतरबाजी के पैसे काे वेब सीरीज निर्माण में इंवेस्ट किया जाता था (illicit money in web series).



एयरपोर्ट की डीसीपी तनु शर्मा ने बताया कि जून से एयरपोर्ट की डीआईयू की टीम इस मामले का पर्दाफाश करने में लगी थी. एसीपी वीरेंद्र मोर की देखरेख में इंस्पेक्टर सतीश कुमार, अनुज, कांस्टेबल विनोद, सुरेंद्र आदि की टीम को लगाया गया था. आखिरकार इस बड़े रैकेट का पर्दाफाश करने में कामयाब हुई. पुलिस के अनुसार जून में फर्जीवाड़े मामले में रवि नामक व्यक्ति को डिपोर्ट किया गया था. जब उससे पूछताछ हुई तो इस बड़े रैकेट के बारे में पुलिस टीम को जानकारी मिली. उसके बाद फिर डीसीपी तनु शर्मा ने खुद इस मामले में मॉनिटर करना शुरू किया.

कबूतरबाज गैंग का खुलासा.

लगभग ढाई महीने की कड़ी मेहनत के बाद चार और लोग एक एक करके गिरफ्तार किए गए. इनके पास से 325 पासपोर्ट, 175 फेक वीजा, 100 से ज्यादा रबड़ स्टांप, 70 से ज्यादा बायोपेज, कटर धागा इत्यादि बरामद किए गए हैं. डीसीपी तनु शर्मा ने बताया कि साल 2008 से यह रैकेट (International Racket of kabootar baazi)चल रहा था. अब तक करीब 200 लोगों को फेक पासपोर्ट के जरिये विदेश भेज चुका है. पुलिस को शुरुआती जानकारी में जो महत्वपूर्ण बातें पता चली हैं, उनमें यह रैकेट मुंबई और दिल्ली से इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा था. फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाकर कबूतरबाजी की जा रही थी.

इसे भी पढ़ेंः बेरोजगारों को नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीन लोग गिरफ्तार

उससे कमाई हुई रकम को मास्टरमाइंड वेब सीरीज बनाने में लगाता था (illicit money in web series). जो रबर स्टांप बरामद किए गए हैं, वह सिर्फ इंडिया के अलग अलग एयरपोर्ट के ही नहीं बल्कि दूसरे देश के एयरपोर्ट व इमीग्रेशन डिपार्टमेंट के बना रखे थे. डीसीपी तनु शर्मा ने बताया कि पिछले तीन महीनों में कबूतरबाजों के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस ने कई कार्रवाई की है. सैकड़ों की संख्या में पासपोर्ट, वीजा, रबड़ स्टांप बरामद किए गए हैं.