नई दिल्लीः दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा पुलिस ने जयपुर के नीमराना में टाउनशिप में रेसिडेंशियल प्लॉट देने का झांसा देकर तीन करोड़ रुपये की ठगी (Cheating of three crores on the pretext of plot allotments in Jaipur) मामले में आरोपित कंपनी के एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया (Company's director arrested for cheating Delhi) है. इसकी पहचान विजय चौधरी के रूप में हुई है. ईओडब्लू की ज्वाइंट सीपी छाया शर्मा ने गिरफ्तारी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि 23 फरवरी 2019 को मेहर सिंह राणा ने पुलिस को दी गयी शिकायत में दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस स्थित मेसर्स हेबिटेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टरों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उन्होंने राजस्थान के एक प्रोजेक्ट में प्लॉट की बुकिंग के लिए आकर्षक ऑफर दिये.

बुकिंग के बाद पता चला कि ना तो उन्होंने इसके लिए संबंधित एजेंसी से आवश्यक अनुमति ली है और ना ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त जमीन खरीदी है. मामले में शिकायत दर्ज कर डीसीपी ईओडब्लू राजीव रंजन, एसीपी नगीन कौशिक की देखरेख में एएसआई घनश्याम और कस्टेबल अमित की टीम का गठन कर जांच में लगाया गया. पुलिस को कंपनी के दो डायरेक्टर विजय चौधरी और कमल सिंह के बारे में पता चला. इन्होंने प्रॉपर्टी की फ्यूचर वैल्यू के सपने दिखा कर लोगों से बुकिंग के नाम पर तीन करोड़ रुपये जमा किये.

पुलिस ने आरोपितों के बैंक अकाउन्ट के ट्रांजेक्शन से शिकायतकर्ता के द्वारा किये गए पैसों के लेन-देन की पुष्टि की. जिसके बाद पुलिस ने राजस्थान के कोटपूतली स्थित तहसीलदार के ऑफिस से आरोपितों द्वारा खरीदे गए लैंड के डॉक्यूमेंट्स हासिल किए. उन्होंने वहां छोटे से प्लॉट की खरीद की थी और टाउनशिप का झांसा देकर लोगों से पैसों की ठगी की थी. इनके द्वारा खरीदे गए जमीन का M/s PACL Ltd के साथ विवाद होने की वजह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित लोढा कमेटी द्वारा जब्त कर लिया गया था. पुलिस ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से कंपनी के डॉक्यूमेंट्स प्राप्त किये जिसमें विजय चौधरी और कमल सिंह के 50-50 प्रतिशत के शेयर होल्डर होने की पुष्टि हुई.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस को विजय चौधरी के जयपुर के पनियाला पुलिस में दर्ज कई मामलों में न्यायिक हिरासत में होने का पता चला. जिसके बाद पुलिस ने संबंधित कोर्ट से अनुमति के बाद इस मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस इस मामले में दूसरे आराेपी की गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है. जांच के दौरान पुलिस को इस पर राजस्थान में ठगी के 11 मामले दर्ज होने का पता चला. वहां भी इसने इसी तरफ से लोगों को प्लॉट एलॉट करने का झांसा देकर ठगी की (cheating on the pretext of township in delhi) है. ये दाेनाें पहले दिल्ली में छोटे-मोटे हाउस कॉन्ट्रेक्टर के साथ काम करता था. बाद में इसने खुद का बिजनेस शुरू किया और फिर प्रोजेक्ट लॉंच कर लोगों से ठगी करने लगे.

