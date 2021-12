नई दिल्ली : शाहदरा जाेन डिप्टी कमिश्नर संजीव कुमार मिश्रा ने राठी मिल कंपाउंड में अवैध रूप से बनाये जैन धर्मशाला प्रवचन स्थल को पुन: सील (Sealed in Rathi Mill Compound) कर दिया गया. सील तोड़ने वाले लोगों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी. डिप्टी कमिश्नर का कहना जो लोग इस तरीके का कानून हाथ में लेंगे (Deputy commissioner will take action on illegal construction) उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई (Case for breaking sealed in Rathi Mill Compound) की जाएगी.



शाहदरा नॉर्थ जोन के डीसी संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि राठी मिल की जिस जगह पर निर्माण किए गए हैं, वह वास्तव में औद्योगिक क्षेत्र है. यहां किसी भी तरह की रिहायशी जगह नहीं बनाई (Illegal construction in Rathi Mill Compound) जा सकती है. डीसी ने बताया कि सात साल पहले साल 2014 में यह बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई गई थी. उस वक्त न जाने किन कारणों से इस निर्माण को सील नहीं किया गया.

प्रवचन स्थल को पुन: सील किया.

डीसी ने बताया कि पूरी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जाती है. पहले नोटिस दिया जाता है फिर कानून व्यवस्था का ख्याल रखते हुए पुलिस टीम को साथ लेकर कार्रवाई की जाती है. आज पुलिस बल नहीं मिलने के कारण निगम अधिकारियों ने वहां के लोगों को समझाते हुए इस स्थल को पुनः सील कर दिया है. कई बार लोग नियमों की अवहेलना करते हुए फिर से बना लेते हैं. गलत काम करने वाले अपने हाथ में कानून ले लेते हैं जो कि ठीक नहीं है. हमने यह अवैध निर्माण दुबारा से सील किया है, जमीन मालिक पर सरकारी सील तोड़ने के आरोप में मामला भी दर्ज कराया (Case for breaking sealed in Rathi Mill Compound) है.