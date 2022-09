नई दिल्लीः भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली ने आखिरकार फीस बढ़ाने के फैसले को वापस ले लिया है (IIT Delhi withdrew decision to increase fees). इस फैसले के वापस लिए जाने से सैकड़ों छात्रों ने राहत की सांस ली है. बीते दिनों पहले फीस बढ़ोतरी के खिलाफ आईआईटी दिल्ली के छात्रों ने कैंपस में विरोध जताया था (Protest against fee hike in IIT Delhi).

छात्रों के प्रदर्शन को कई संस्थाओं ने अपना समर्थन दिया था. वहीं, आईआईटी के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन के चलते संस्थान में फीस वृद्धि के फैसले को वापस लेकर छात्रों को राहत प्रदान की है. बताते चलें कि एमटेक, पीएचडी और एमएससी के छात्रों की ट्यूशन फीस में 100 से 150 फीसदी की बढ़ोतरी की गई थी. जब छात्रों की ओर से विरोध किया (Protest against fee hike in IIT Delhi) गया तो संस्थान ने फैसला वापस ले लिया.

फीस वृद्धि के फैसले के बाद जहां एमटेक के छात्रों को प्रति सेमेस्टर 66 हजार रुपए देने पड़ते, वहीं अब 53 हजार ही देने होंगे. इसमें 13 हजार की कटौती की गई है. वहीं ट्यूशन फीस में भी कटौती की गई है. अब ट्यूशन फीस 25 हजार की जगह प्रति सेमेस्टर 17500 देने होंगे. पीएचडी की ट्यूशन फीस भी कम की गई है. पहले जहा 10 हजार रुपए कर दिए गए थे, अब इसे घटाकर 7500 रुपए कर दिए गए हैं. इसका लाभ उन छात्रों को मिलेगा, जिन्होंने सत्र 2021-22 या इसके बाद दूसरे सेमेस्टर में दाखिला लिया होगा.