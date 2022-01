नई दिल्ली : दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के बावजूद लोग इसे लेकर लापरवाह नजर आ रहे हैं. ऐसा ही नजारा जेल रोड पर देखने को मिला, जहां लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली. इस दौरान लोगों में कोरोना को लेकर न कोई सतर्कता दिखी, न ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते कोई दिखा.

गौरतलब है कि दिल्ली में कोविड-19 के (covid-19 cases in delhi) मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं. साथ ही ओमीक्रोन (Omicron cases in delhi) के मामले भी सामने आ रहे हैं. कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू (night curfew in delhi) के साथ अब वीकेंड कर्फ्यू (weekend curfew in delhi) लगाने का फैसला किया है. दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ( डीडीएमए ) के वीकेंड कर्फ्यू में किन चीजों को छूट दी गई है. इस संबंध में ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े लोगों को आने-जाने की छूट दी गई है. साथ ही अब दिल्ली मेट्रो और बस 100 फ़ीसदी सीटिंग क्षमता के साथ चलेगी, लेकिन खड़े होकर सफर नहीं कर पाएंगे.

जेल रोड पर उमड़ा जनसमूह



वहीं दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) के द्वारा जारी किए गए ऑर्डर के मुताबिक, कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा. वहीं, वीकेंड कर्फ्यू में एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों को आने-जाने की अनुमति दी गई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, दमकल, सार्वजनिक परिवहन, मीडिया कर्मी, न्यायपालिका से जुड़े लोग आदि को आने-जाने की छूट दी गई है.

