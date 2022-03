नई दिल्लीः दिल्ली में झपटमारी की घटनाएं (Hot spots of snatching in Delhi)पुलिस के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रही हैं. एक तरफ जहां झपटमारी की घटनाएं बढ़ रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ इसे पहली बार अंजाम देने वालों की संख्या में भी इजाफा हो रहा है. इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने जब रिसर्च किया तो पाया कि दिल्ली में 11 थाने के क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर एक साै से ज्यादा (Hot spots of snatching in Delhi) वारदात 2021 में हुई थी. वहीं 35 थानों के क्षेत्र में 75 से लेकर एक साै झपटमारी को अंजाम दिया गया है. इस रिसर्च को ध्यान में रखते हुए पुलिस झपटमारी पर काबू पाने के लिए प्लान बना रही है.



जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 में पुलिस के तमाम प्रयासों के बावजूद झपटमारी की घटनाओं (snatching in Delhi) में बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2021 में जहां झपटमारी की 7503 घटनाएं हुई थीं तो वहीं वर्ष 2021 में झपटमारी की 8844 वारदातें हुई हैं. इन वारदातों में पुलिस द्वारा 6933 झपटमार पकड़े गए हैं. पुलिस (Delhi Police)के लिए बड़ी चिंता का विषय इन वारदातों में फर्स्ट टाइमर का शामिल होना है. वर्ष 2021 में गिरफ्तार होने वाले 89 फीसदी आरोपी ऐसे थे जिन्होंने पहली बार झपटमारी की थी. उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा है. दिल्ली में 158 पुलिस थाने ऐसे हैं जहां सात से कम झपटमारी की घटनाएं हुई हैं. वहीं 35 थाने ऐसे हैं जहां आठ से 74 झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया गया.

दिल्ली के ये 11 इलाके हैं झपटमारी के हॉट स्पॉट.

पूर्व एसीपी वेदभूषण ने बताया कि झपटमारी की वारदातों को रोकने के लिए पुलिस पिकेट लगाना, गश्त करना, झपटमारों पर नजर रखना आदि काम करती है. इसके साथ ही पुलिस झपटमारी के हॉट स्पॉट पता करने के लिए स्टडी करती है. आंकड़ों की मदद से पता किया जाता है कि झपटमारी की ज्यादा घटनाएं किस क्षेत्र में हो रही हैं. वहां ज्यादा झपटमारी के क्या कारण हैं. किस समय झपटमारी की घटनाएं ज्यादा होती हैं. पुलिस के बंदोबस्त में किस तरह की कमियां हैं. इस स्टडी के आधार पर पुलिस झपटमारी को काबू करने के लिए अपना प्लान तैयार करती है. कई बार इस स्टडी की मदद से पुलिस झपटमारी की घटनाओं को कम करने में कामयाब भी होती है.



झपटमारी की वारदात थानों की संख्या 75 से 100 8 8 से 74 35 0 से 7 158

100 से ज्यादा झपटमारी वाले थानाें के नाम नंद नगरी सीमा पुरी दरियागंज माया पुरी सराय रोहिल्ला रोहिणी साउथ शास्त्री पार्क कोतवाली कमला मार्किट पांडव नगर विकास पुरी

झपटमारी के मामले, कितने पुलिस ने सुलझाये वर्ष 2020 में झपटमारी 7503 वर्ष 2021 में झपटमारी 8844 वर्ष 2021 में गिरफ्तार झपटमार 6933 वर्ष 2021 में फर्स्ट टाइमर झपटमार गिरफ्तार- 89 फीसदी

पूर्व एसीपी वेदभूषण ने बताया कि पुलिस के लिए बड़ी चिंता का कारण अपराध में फर्स्ट टाइमर की एंट्री है. दिल्ली पुलिस (Delhi Police)द्वारा जारी किए गए आंकड़े बताते हैं कि राजधानी में न केवल झपटमारी बढ़ी है बल्कि पहली बार झटपट मारी करने वाले बदमाशों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है. दिल्ली पुलिस के लिए यह पता लगाना बेहद मुश्किल है कि झपटमारी की वारदात को कौन नया युवक अंजाम देगा. आमतौर पर जो कुख्यात झपटमार होते हैं उनके ऊपर दिल्ली पुलिस नजर रखती है. लेकिन पहली बार वारदात करने वाले बदमाशों को चिन्हित करना पुलिस के लिए असंभव जैसा है. इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस को काम करने की आवश्यकता है ताकि झपटमारी की घटनाओं को कम किया जा सके.

उन्होंने बताया कि कुछ वर्ष पहले इस तरह की घटनाओं को लूट में दर्ज किया जाता था. इसकी वजह से आरोपियों को जमानत नहीं मिलती थी. वह कई महीनों तक जेल में रहते थे और झपटमारी नहीं कर पाते थे. लेकिन अब एक बार फिर इन्हें झपटमारी में दर्ज किया जाता है जिसमें आरोपी को जल्द जमानत मिल जाती है. उधर पहली बार वारदात करने वालों के प्रति भी कानून सख्त रवैया नहीं रखता है. इस वजह से उन्हें भी जल्दी जमानत मिल जाती है. ऐसे बदमाश सड़क पर आकर दोबारा वारदात करने लगते हैं.



