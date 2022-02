नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में करीब एक साल से कुलपति की तलाश (Vice Chancellor at JNU) चल रही है. अब उम्मीद जताई जा रही है कि जेएनयू में कुलपति की तलाश आगामी सप्ताह में खत्म हो सकती है. सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक जेएनयू के इतिहास में पहली बार कोई महिला कुलपति (Hope to become a female vice chancellor in JNU) बन सकती है. मालूम हो कि इससे पहले जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रोफेसर नजमा अख्तर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पहली महिला कुलपति का दर्जा हासिल कर चुकी हैं.



सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक के जेएनयू कुलपति पद के लिए अब दो नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है. जिसमें प्रोफेसर शांतिश्री पंडित और प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे हैं. इसके अलावा प्रोफेसर गुलशन सचदेवा का भी नाम पिछले दिनों कुलपति पद के (Hope to become a female vice chancellor in JNU) दावेदारों में लिया जा रहा था. लेकिन कुलपति पद के लिए सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार प्रोफेसर शांतिश्री पंडित और प्रोफेसर अविनाश कुमार पांडे को माना जा रहा है. बता दें कि प्रोफेसर शांतिश्री पंडित फिलहाल पुणे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है. वह जेएनयू की पीएचडी की छात्रा रहा चुकी हैं. इसके अलावा प्रोफेसर अविनाश पांडे फिलहाल आईयूएसी से बतौर प्रोफेसर कार्यरत हैं.



वहीं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2021 को खत्म हो गया था. शिक्षा मंत्रालय के द्वारा उनकी नियुक्ति तक पद पर बने रहने का 23 जनवरी 2021 को एक आर्डर जारी किया था. मालूम हो कि 27 अक्टूबर 2020 को कुलपति पद के लिए आवेदन मांगे गए थे. इसके अलावा मंत्रालय की ओर से एक साल बाद फिर से दो अक्टूबर 2021 को जेएनयू के कुलपति के लिए दोबारा आवेदन मांगे गए थे.

आवेदन करने की आखिरी तारीख उसके बाद 11 अक्टूबर निर्धारित की गई थी. जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एम. जगदीश कुमार को चार फरवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन नियुक्त करने को लेकर आदेश जारी किया गया है. जिसके बाद अब संभावना बढ़ गई है कि आने वाले सप्ताह में जल्द ही जेएनयू को नए कुलपति मिलेगा.

