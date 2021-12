नई दिल्लीः केजरीवाल सरकार दिल्ली में स्पोर्ट्स को बढ़ावा (Sports in Delhi) देने के लिए सुविधाएं विकसित कर रही है. इसी दिशा में दिल्ली सरकार घुम्मनहेड़ा हॉकी स्टेडियम में हॉकी एकेडमी बनाने (Hockey Academy to be built at Ghummanheda Stadium) और खिलाड़ियों के रहने के लिए रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स बनाने जा रही है. शनिवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यहां छज्जूराम मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट का उद्घाटन (Inauguration of Chhajjuram Memorial Hockey Tournament) किया. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने हॉकी को बढ़ावा देने के लिए घुम्मनहेड़ा के साथ-साथ दिल्ली में अब तक चार वर्ल्ड क्लास एस्ट्रो-टर्फ हॉकी फील्ड बनवा (Four world class astro-turf hockey fields in Delhi) चुकी है.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि 2001 में घुम्मनहेड़ा से हॉकी का पहला इंटरनेशनल खिलाड़ी निकला. इस क्षेत्र ने देश को हॉकी के सितारे दिए लेकिन इसके बावजूद वर्षों तक ये क्षेत्र क्वालिटी स्पोर्ट्स सुविधाओं से अछूता रहा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्त्व में दिल्ली सरकार दिल्ली के बच्चों को बेहतरीन खेल सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसलिए हमने यहां वर्ल्ड क्लास एस्ट्रो-टर्फ हॉकी फील्ड का निर्माण करवाया ताकि खिलाड़ियों को बेहतरीन खेल सुविधाएं मिल सकें और वो दिल्ली और देश का नाम राेशन करें.

सिसोदिया ने कहा कि खिलाड़ियों के मन में हमेशा ये दुविधा रहती है कि वो पढ़े या खेले. पढ़ाई के आगे खिलाड़ियों का खेल हमेशा शिकार बन जाता है और हमेशा खेल को पढ़ाई से अलग माना जाता रहा. इसे देखते हुए केजरीवाल सरकार दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण कर रही है. ये ऐसी यूनिवर्सिटी होगी, जहां खिलाड़ियों का खेल ही उनकी पढ़ाई होगी. वो अपने खेल में पूरी तरह समर्पित होकर देश के लिए मेडल लेकर आएंगे.