नई दिल्ली: प्रोफेसर हिमांशु राय द्वारा लिखी और संपादित किताब पॉलिटिकल थॉट इन इंडिक सिविलाइजेशन (Political Thought in Indic Civilization) का इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (Indira Gandhi National Center for the Arts) में विमोचन किया गया. वहीं इस किताब को लेकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने कहा कि इस किताब से भारत के विषय में नई परिभाषा समझने को मिलेगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि या किताब बदलते जमाने की कहानी और पश्चिम के पिछलग्गू भारतीयों को जवाब भी है.





किताब के विमोचन के मौके पर भारत सरकार के प्रमुख आर्थिक सलाहकार डॉ. संजीव सान्याल (Dr. Sanjeev Sanyal, Principal Economic Adviser to the Government of India) ने कहा कि यह किताब भारतीय दृष्टिकोण निर्माण में मदद करेगी. उन्होंने कहा कि यह किताब पश्चिम के नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव भी है. इसके अलावा उन्होंने इतिहास को अपने दृष्टि से देखने और परिभाषित करने की भी बात कही. वहीं इस किताब के लेखक प्रोफेसर हिमांशु राय ने कहा कि भारत के इतिहास के साथ अंग्रेजों के द्वारा व्यापक छेड़छाड़ किया गया है.

किताब विमाेचन के मौके पर माैजूद अतिथि.

उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से पहले भारत की अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी. समुद्री परिवहन में भारत को महारत हासिल था जो समुन्नत भारतीय वैभव का परिचायक है. यह किताब उसी व्यवस्था को बढ़ाने में सहायक साबित होगी. वहीं इस मौके पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डॉ. सच्चिदानंद जोशी ने कहा कि यह किताब भारतीय चिंतन की वर्तमान स्थिति और सोच को सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगी.