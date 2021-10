नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता (Former Chief Minister of Jammu and Kashmir and PDP leader) महबूबा मुफ्ती की ओर से मनी लाउंड्रिंग एक्ट (money laundering act) को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है. चीफ जस्टिस (chief Justice) डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच इस याचिका पर 23 दिसंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.



बुधवार काे हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Solicitor General Tushar Mehta) ने सुनवाई टालने की मांग की. उन्होंने कहा कि इस सवाल पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक ट्रांसफर याचिका दाखिल की है. इस याचिका पर इसी हफ्ते सुनवाई हो सकती है. उसके बाद कोर्ट ने 23 दिसंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी.

14 सितंबर को केंद्र सरकार ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती की ओर से मनी लाउंड्रिंग एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर करेंगे. केंद्र की इस दलील के बाद कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई टाल दी थी.

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में मनी लाउंड्रिंग एक्ट को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं लंबित हैं. तब कोर्ट ने पूछा कि क्या आप इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए याचिका दायर करना चाहते हैं, तब मेहता ने हां कहा था. तब महबूबा मुफ्ती की ओर से वकील नित्या रामकृष्णन ने कहा था कि इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में ही होनी चाहिए.

इसके पहले हाईकोर्ट महबूबा मुफ्ती की मनी लाउंड्रिंग के आरोप में ईडी की ओर से जारी समन पर रोक लगाने से इनकार कर चुका है. याचिका में कहा गया है कि ईडी ने जो उसे नोटिस जारी किया है उसमें उन्हें आरोपी या गवाह के रुप में पेश होने का निर्देश दिया गया है. लेकिन उस नोटिस में ये नहीं बताया गया है कि महबूबा को किस मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया है.

याचिका में कहा गया है कि महबूबा मुफ्ती किसी मामले में आरोपी नहीं हैं और न ही कोई अपराध किया है. याचिका में महबूबा ने मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 को चुनौती दी है. मनी लाउंड्रिंग एक्ट की धारा 50 के तहत ईडी किसी को समन जारी करता है. ईडी के समन का हर व्यक्ति जवाब देने के लिए बाध्य है, अगर वो जवाब नहीं देता है तो उसे दंडित किया जा सकता है.